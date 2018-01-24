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Россия
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Сирия новости 24 января 22.30: боевики вновь нарушили перемирие в провинции Даръа, 21 террорист ИГ уничтожен к югу от Мосула
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    Сирия новости 24 января 22.30: боевики вновь нарушили перемирие в провинции Даръа, 21 террорист ИГ уничтожен к югу от Мосула

    22:30  24 Января 2018
    1459

    Сирия новости 24 января 22.30: боевики вновь нарушили перемирие в провинции Даръа, 21 террорист ИГ уничтожен к югу от Мосула

    Сирия, 24 января. Боевики снова нарушили режим прекращения огня в провинции Даръа, 21 террорист ИГ1 уничтожен к югу от Мосула, ВВС Турции продолжают наносить удары по позициям SDF в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Даръа.

    «Исламское государство»1: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре.

    Курды: освободили от ИГ Гаранидж.

    ВВС Турции: наносят удары по позициям SDF в Алеппо.

    Сирия новости 24 января 22.30: боевики вновь нарушили перемирие в провинции Даръа, 21 террорист ИГ уничтожен к югу от Мосула

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 24 января 22.30: боевики вновь нарушили перемирие в провинции Даръа, 21 террорист ИГ уничтожен к югу от Мосула

    ВВС Турции продолжают наносить удары по позициям курдских отрядов ополчения в окрестностях города Африн. По сведениям военного источника в социальной сети Twitter (@shahed_alep) турецкие самолеты атаковали опорные пункты Демократических сил Сирии (SDF) в районах поселений Халвания, Бафлон, Катма и Касталь.

    Военный конвой турецких ВС прибыл на юг провинции Алеппо, передает в своем микроблоге в Twitter (@badly_xeroxed) местный источник.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 24 января 22.30: боевики вновь нарушили перемирие в провинции Даръа, 21 террорист ИГ уничтожен к югу от Мосула

    Бойцам Демократических сил Сирии (SDF) удалось освободить захваченный группировками «Исламского государства» город Гаранидж, пишет один из источников в провинции Дейр-эз-Зор на своей странице в Twitter (@VivaRevolt).

    Напомним, террористы ИГИЛ1 бежали в подконтрольные «демократической армии» районы региона во время операции сирийской армии и ВКС РФ по зачистке окрестностей города Абу Кемаль. Разрозненные группировки ИГ продолжают скрываться на захваченных курдами территориях и совершать нападения на расположения SDF.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 24 января 22.30: боевики вновь нарушили перемирие в провинции Даръа, 21 террорист ИГ уничтожен к югу от Мосула

    Радикальные группировки снова обстреляли административный центр провинции Даръа, нарушив действующий в регионе режим прекращения огня. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), правительственные войска открыли ответный огонь по укрепрайонам боевиков.

    Напомним, наряду с провинциями Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, Даръа входит в южную зону деэскалации сирийского конфликта. Однако, действующие в регионе исламисты продолжают нарушать перемирие, провоцируя вооруженные столкновения в безопасной зоне страны.

    Ирак

    Сирия новости 24 января 22.30: боевики вновь нарушили перемирие в провинции Даръа, 21 террорист ИГ уничтожен к югу от Мосула

    На территориях, расположенных вдоль реки Тигр к югу от города Мосул, продолжается операция иракской армии против группировок «Исламского государства». Iraqi News передает, что в рамках кампании правительственные войска уничтожили 21 террориста. Также, по данным информационного агентства, еще девять ИГИЛовцев было арестовано.

    Также на юге Киркука была нейтрализована группа из шести радикалов ИГИЛ, пишет Iraqi News.

    ВВС Ирака нанесли удары по пунктам дислокации исламистов в провинции Дияла. Информагентство Iraqi News сообщает, что в результате авианалета был ликвидирован один из командиров ИГ и двое сопровождавших его боевиков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #турция #игил #курды #мосул #ирак #саа #дейр-эз-зор #даръа #сса #африн
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    Сирия новости 24 января 22.30: боевики вновь нарушили перемирие в провинции Даръа, 21 террорист ИГ уничтожен к югу от Мосула
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