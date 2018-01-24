Путин: Курировать выпуск гражданской продукции в «Ростехе» должен отдельный человек

Уфа, 24 января. Выпуск продукции гражданского назначения, производимой корпорацией «Ростех», должен курировать отдельный человек. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин.

В эту среду Путин провел в Уфе совещание по диверсификации производства продукции гражданского назначения предприятиями ОПК.

«Важно, чтобы был человек, который этим занимается на постоянной основе. Он должен не просто ставить задачу и ее в KPI прописывать, нужно чтобы он обобщал возможности предприятий, чтобы предприятия давали предложения, а потом на уровне вашего заместителя был анализ того, что делается и того, в чем и как помочь соответствующим предприятиям», – сказал Путин.

Как отметил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, на данный момент вопросом развития гражданского производства занимается директор по особым поручениям. Помимо этого, каждый руководитель предприятия, входящего в состав «Ростеха», получает задачу увеличить долю гражданской продукции.

Напомним, что летом прошлого года, выступая на церемонии открытия выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге, Владимир Путин назвал ключевой задачей для предприятий оборонно-промышленного комплекса увеличение объемов высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Глава государства отметил, что в настоящее время Министерство промышленности и торговли активно занимается вопросом наращивания объемов высокотехнологичной продукции гражданского назначения предприятиями ОПК. Кроме того, большой вклад в эту работу вносит государственная корпорация «Ростех».