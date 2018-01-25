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Новости Сирии
Сирия новости 25 января 07.00: «Джейш аль-Ислам» выдвинула новые условия эвакуации больных из Восточной Гуты; ВС Турции продолжают операцию в Африне
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    Сирия новости 25 января 07.00: «Джейш аль-Ислам» выдвинула новые условия эвакуации больных из Восточной Гуты; ВС Турции продолжают операцию в Африне

    7:00  25 Января 2018
    1864

    Сирия новости 25 января 07.00: «Джейш аль-Ислам» выдвинула новые условия эвакуации больных из Восточной Гуты; ВС Турции продолжают операцию в Африне

    Сирия, 25 января. «Джейш аль-Ислам» выдвинула новые условия эвакуации больных из Восточной Гуты; ВС Турции продолжают операцию в АфринеYPG проводят зачистку восточного берега Евфрата от ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были обстреляны боевиками в Латакии.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: оставил три населенные пункты в провинции Идлиб.

    ВС Турции: нанесли авиационные и артиллерийские удары по позициям YPG в Африне.

    Сирия новости 25 января 07.00: «Джейш аль-Ислам» выдвинула новые условия эвакуации больных из Восточной Гуты; ВС Турции продолжают операцию в Африне

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 25 января 07.00: «Джейш аль-Ислам» выдвинула новые условия эвакуации больных из Восточной Гуты; ВС Турции продолжают операцию в Африне

    Источник в Twitter (@Sohayb_Masri1) сообщает, что боевики вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам», несмотря на достигнутые ранее договоренности с официальным Дамаском, выдвинули новые условия эвакуации больных мирных жителей из Восточной Гуты. Какие именно новые требования выдвинули боевики, не сообщается.

    Провинция Латакия

    Сирия новости 25 января 07.00: «Джейш аль-Ислам» выдвинула новые условия эвакуации больных из Восточной Гуты; ВС Турции продолжают операцию в Африне

    Источник в Twitter (@SyriaWar2) пишет, что позиции САА в районе населенного пункта Икко подверглись минометному обстрелу боевиков со стороны населенного пункта Кбана. Отмечается, что правительственные войска произвели ответный артиллерийский огонь по району, откуда велся обстрел, из Мардж-Хаука. По данным источника, ни один сирийский военнослужащий не пострадал.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 25 января 07.00: «Джейш аль-Ислам» выдвинула новые условия эвакуации больных из Восточной Гуты; ВС Турции продолжают операцию в Африне

    Вооруженные силы Турции продолжают проведение военной операции «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований в кантоне Африн на северо-западе провинции.

    Как отмечает источник в Twitter (@HosengHesen), в настоящий момент турецкие войска наносят в основном артиллерийские и авиационные удары по позициям «Отрядов народной самообороны» (YPG), создавая условия для продвижения сухопутных подразделений.

    По информации источника в Twitter @OmerOzkizilcik, ВВС Турции атаковали объекты YPG в районах населенных пунктов Бюльбюль, Раджу и Рахманлы.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 25 января 07.00: «Джейш аль-Ислам» выдвинула новые условия эвакуации больных из Восточной Гуты; ВС Турции продолжают операцию в Африне

    Как сообщает Telegram-канал @baradanews, курдские отряды «Демократических сил Сирии» продолжают зачистку участка местности на восточном берегу Евфрата между населенными пунктами Эль-Кишма и Эш-Шаафа от боевиков «Исламского государства»1. Отмечается, что отряды SDF продолжают патрулирование территории и разминирование.    

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 25 января 07.00: «Джейш аль-Ислам» выдвинула новые условия эвакуации больных из Восточной Гуты; ВС Турции продолжают операцию в Африне

    Правительственные войска продолжают наступление на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб.

    Telegram-канал (@stepnews) сообщает, что боевики отступили  из населенных пунктов Абу-эль-Кусур, Абайан и Мадабе.

    По информации Twitter-аккаунта (@Yasir_alahmed), силы «Хайят Тахрир аш-Шам» для того, чтобы не допустить дальнейшего продвижения САА, минируют западные и юго-западные подступы к городу Терави.   

    Если верить сообщениям в закрытых чатах сторонников радикальных исламистов, в населенный пункт Шаарра прибыли снайперы, автомобильная техника и боеприпасы. Кроме этого, для сдерживания правительственных сил в окрестностях освобожденного ранее города Абу-Духур «Хайят Тахрир аш-Шам» формирует отряды боевиков из числа местных жителей, усиливает оборону на занимаемых позициях. По некоторым данным, некоторые вооруженные группировки боевиков отказываются участвовать в боестолкновениях с САА и оставляют свои позиции.

    Как передает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), «Хайят Тахрир аш-Шам» оборудовал два учебно-тренировочных лагеря в районе населенных пунктов Эль-Кнайтра и Кафер-Бенни, а также пункт сбора боевиков, перебрасываемых из окрестностей Идлиба, в районе населенного пункта Гадфа.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #дамаск #саа #дейр-эз-зор #латакия #идлиб #ypg #хайят тахрир аш-шам #вс турции
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