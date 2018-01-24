Минздрав РФ назвал четыре обязательных критерия здорового образа жизни

Москва, 24 января. Министерство здравоохранения России определило четыре критерия, которые являются обязательными для здорового образа жизни человека. Об этом сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, доктор медицинских наук Сергей Бойцов.

По его словам, министерство здравоохранения России удалось вычислить понятие здоровый образ жизни.

«Это когда человек выполняет четыре условия: первое — не курит, второе — если он потребляет не менее чем 400 г овощей и фруктов в день, занимается умеренной и высокой активностью не менее 30 минут, например, ходьбой в интенсивном темпе», — сказал Бойцов.

Он также добавил, что четвертым условием здорового образа жизни является умеренное потребление соли, суточный объем которой не должен превышать пяти граммов. Бойцов подчеркнул, что данные критерии необходимо соблюдать одновременно.

Ранее президент России Владимир Путин выделил Минздраву 855,7 тысяч рублей из резервного фонда на ремонт, модернизацию и закупку медицинского оборудования для больниц Адыгеи, Карелии, Калининградской области и других регионов.

При этом в сентябре 2017 года Путин дважды просил выделить Минздраву средства из резервного фонда президента. В частности, 4 сентября глава государства выделил 158,4 миллиона рублей на капитальный ремонт 10 медучреждений в Мордовии, Чувашии и Новгородской области. В конце сентября порядка 114 миллионов рублей получили региональные учреждения здравоохранения, большинство из которых находятся в Ярославской области.