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Украина
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Общество
Путин и глава Башкирии посетили старейшую мечеть Уфы
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    Путин и глава Башкирии посетили старейшую мечеть Уфы

    21:25  24 Января 2018
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    Путин и глава Башкирии посетили старейшую мечеть Уфы

    Уфа, 24 января. Президент РФ Владимир Путин в рамках своего визита в Республику Башкирия посетил первую Уфимскую соборную мечеть. Его сопровождали члены делегации и глава Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин.

    Президент Владимир Путин, муфтий Талгат Таджуддин, а также полпред в ПФО Михаил Бабич и глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов осмотрели мужской молельный зал в соборной мечети Уфы. Представитель духовной общины республики рассказал главе государства об истории мечети и прихожанах.

    Известно, что религиозное сооружение было построено в 1830 году, в период с 1960 по 1992 годы мечеть была единственной в Уфе. Напомним, ранее Владимир Путин побывал на Уфимском моторостроительном объединении, где побеседовал с сотрудниками и рассказал о необходимости загрузки предприятий ОПК заказами гражданских товаров.

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #уфа #мечеть
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