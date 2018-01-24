Путин и глава Башкирии посетили старейшую мечеть Уфы

Уфа, 24 января. Президент РФ Владимир Путин в рамках своего визита в Республику Башкирия посетил первую Уфимскую соборную мечеть. Его сопровождали члены делегации и глава Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин.

Президент Владимир Путин, муфтий Талгат Таджуддин, а также полпред в ПФО Михаил Бабич и глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов осмотрели мужской молельный зал в соборной мечети Уфы. Представитель духовной общины республики рассказал главе государства об истории мечети и прихожанах.

Известно, что религиозное сооружение было построено в 1830 году, в период с 1960 по 1992 годы мечеть была единственной в Уфе. Напомним, ранее Владимир Путин побывал на Уфимском моторостроительном объединении, где побеседовал с сотрудниками и рассказал о необходимости загрузки предприятий ОПК заказами гражданских товаров.