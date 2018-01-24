Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии

Москва, 24 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщили в среду представители российского внешнеполитического ведомства.

В рамках диалога дипломаты обсудили вопросы, связанные с подготовкой к проведению в Сочи Конгресса национального диалога Сирии.

«Министры обсудили ход подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи. Условлено предпринять дополнительные совместные шаги в интересах обеспечения успешного проведения данного мероприятия», — указано в заявлении пресс-службы МИД России.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили ситуацию в районе сирийского Африна.