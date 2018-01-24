Глава Приднестровья решил помочь в подготовке выборов президента России 2018

Тирасполь, 24 января. Глава Приднестровья Вадим Красносельский поручил оказать содействие российскому посольству в Молдавии в сфере организации голосования на выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Приднестровской Молдавской Республики.

Как указано в документе, правительство республики должно предоставить в распоряжение участковых избирательных комиссий, образованных посольством РФ, помещения, транспорт и оборудование, необходимые для проведения голосования. Вопросы в сфере безопасности возложены на МВД и МГБ Приднестровья.

Напомним, ранее президент ПМР Вадим Красносельский указал на то, что Тирасполь готов стать посредником в диалоге между Кишиневом и Москвой.

Непосредственно глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российская сторона будет выступать гарантом соблюдения договоренностей по Приднестровью.