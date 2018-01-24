США включили в список новых санкций против КНДР физлиц, работающих в РФ и Китае

Вашингтон, 24 января. США ввели новые санкции в рамках противодействия ракетно-ядерной программе КНДР, сообщает американский Минфин.

В опубликованном Минфином США документе говорится, что ограничения введены против шести морских судов, 16 человек и 9 физических лиц, которые работают в РФ, Китае и Абхазии. Вашингтон также наложил санкции на Министерство нефтяной промышленности КНДР.

Ситуация вокруг ядерной программы Северной Кореи обострилась в 2017 году. Пхеньян провел серию ракетных пусков. В декабре прошлого года Совбез ООН ввел против северокорейских властей международные санкции. Организация также предписала всем странам выслать в КНДР всех трудовых мигрантов.

Напомним, что ранее глава государства Владимир Путин заявил о негативном эффекте санкций для двусторонних отношений России и США. Москва проанализирует ограничения и предпримет соответствующие шаги, добавил он.