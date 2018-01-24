18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Министр финансов США обрушил курс доллара до минимума 2014 года
Политика
США включили в список новых санкций против КНДР физлиц, работающих в РФ и Китае
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США включили в список новых санкций против КНДР физлиц, работающих в РФ и Китае

    21:00  24 Января 2018
    220

    США включили в список новых санкций против КНДР физлиц, работающих в РФ и Китае

    Вашингтон, 24 января. США ввели новые санкции в рамках противодействия ракетно-ядерной программе КНДР, сообщает американский Минфин. 

    В опубликованном Минфином США документе говорится, что ограничения введены против шести морских судов, 16 человек и 9 физических лиц, которые работают в РФ, Китае и Абхазии. Вашингтон также наложил санкции на Министерство нефтяной промышленности КНДР.

    Ситуация вокруг ядерной программы Северной Кореи обострилась в 2017 году. Пхеньян провел серию ракетных пусков. В декабре прошлого года Совбез ООН ввел против северокорейских властей международные санкции. Организация также предписала всем странам выслать в КНДР всех трудовых мигрантов.

    Напомним, что ранее глава государства Владимир Путин заявил о негативном эффекте санкций для двусторонних отношений России и США. Москва проанализирует ограничения и предпримет соответствующие шаги, добавил он. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #путин #сша #кндр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Унижать цели не было»: глава МОК объяснил недопуск российских атлетов на Олимпиаду

      20:08 24 Января 2018 504
      Читать
      18:25
      Сегодня

      Грудинин судился из-за знака КПРФ в 2016 году
      16:53
      Сегодня

      Разгромить ИГ в Сирии удалось благодаря ВКС РФ — Лавров
      15:08
      Сегодня

      Сборная России по футболу узнала своих соперников на групповом этапе Лиги наций
      14:45
      Сегодня

      Путин посетил музей Высоцкого на Таганке
      12:46
      Сегодня

      В Африне при авиаударе ВВС Турции погибли два военных советника США — СМИ

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 6235

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      4893

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      20673

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39466

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4758
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения до 2027 года

      Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения до 2027 года

      20:38   24 Января 2018
      235
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

      17:54   24 Января 2018
      5247
      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      12:34   24 Января 2018
      3698
      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      12:19   24 Января 2018
      806