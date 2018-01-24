Путин обсудил с главой Башкирии социально-экономическое развитие республики

Уфа, 24 января. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. В ходе встречи глава государства обсудил с Хамитовым актуальные вопросы социально-экономического развития республики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в начале встречи Владимир Путин попросил главу Башкирии доложить об основных показателях развития республики. Хамитов сообщил президенту, что все поставленные задачи выполнены, отметив, что зарплата в регионе выросла в среднем на 3,4%, а сельское хозяйство стало лидером среди основных отраслей экономики Башкирии.

«С точки зрения финансовых результатов все у нас сложилось достаточно неплохо. Рост доходов, прибыль выросла», — сказал Хамитов.

Кроме того, глава Владимир Путин обсудил с главой Башкирии вопросы социального развития региона. Хамитов напомнил, что Башкирии было создано министерство семьи, которое занимается вопросами демографии и рождаемости. Также Хамитов рассказал главе государства о реализации майских указов и развитии нефтехимического комплекса республики.