Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения до 2027 года

Уфа, 24 января. Президент России Владимир Путин заявил, что новая Государственная программа вооружения на 2018-2027 годы уже принята. Об этом глава государства сообщил в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения.

«Мы принимаем, уже приняли программу вооружения и государственный оборонный заказ до 2027 года», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что новая Государственная программа вооружения будет реализовываться с 2018 по 2027. При этом в период реализации программы все предприятия оборонно-промышленного комплекса будут работать стабильно и ритмично.

Напомним, 24 января президент России Владимир Путин посетил в столицу Башкирии, где провел совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, глава государства провел рабочую встречу с руководителем Башкирии Рустэмом Хамитовым.