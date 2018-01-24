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Сирия сегодня: Лавров и Тиллерсон о будущем САР, САА может свернуть операции в Идлибе
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    Сирия сегодня: Лавров и Тиллерсон о будущем САР, САА может свернуть операции в Идлибе

    20:53  24 Января 2018
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    Сирия сегодня: Лавров и Тиллерсон о будущем САР, САА может свернуть операции в Идлибе

    Сирия, 24 января. САА может прекратить военные операции в Идлибе, как только безопасность военного аэродрома «Абу-Духур» будет обеспечена; Отряды народной самообороны (YPG) готовы встретить сирийских военных в Африне; министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим американским коллегой по ситуации в САР. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Обстановка в Африне

    Представитель курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в интервью телеканалу Al-Mayadeen сообщил, что его группа приветствует Сирийскую арабскую армию (САА) в кантоне Африн в провинции Алеппо, передает ливанское информагентство Al-Masdar.

    «Мы приветствуем сирийскую армию в Африне, поскольку между нами и сирийским правительством существует соглашение, которое позволит решить все вопросы между нами, — сказал официальный представитель YPG. Мы взялись за оружие, чтобы защитить себя — сирийское правительство никогда не было для нас врагом, мы просто хотим быть частью политического решения в Сирии, и наше оружие будет передано сирийскому правительству после того, как будет достигнуто политическое урегулирование».

    Он также добавил, что «YPG никогда не были частью возглавляемой США коалиции».

    «И мы не получали от них никакой поддержки. Наше оружие и поддержка — все это от сирийского правительства», — добавил он.

    Агентство отмечает, что слова этого «предполагаемого должностного лица» остаются неподтвержденными, поскольку сирийские войска не находятся внутри Африна, и медиа-крыло YPG не делало никаких заявлений.

    YPG приветствует Сирийскую арабскую армию (САА) в кантоне Африн

    Обстановка в провинции Идлиб

    Согласно предварительным сообщениям из Дамаска, правительственные войска прекратят вести операции вокруг территории военного аэродрома «Абу-Духур», как только его безопасность будет обеспечена, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Операции будут остановлены в пользу содействия режиму прекращения огня, достигнутому благодаря переговорам с группировками, которые контролируют большую часть провинции Идлиб. В то же время, элитное спецподразделение САА «Силы Тигра» будет двигаться к другой оси, о которой еще не объявлено.

    Отметим, что данная информация не получила официального подтверждения, однако, вероятно, сирийское правительство и его российские союзники работают над обеспечением прекращения огня до конференции в Сочи.

    Обстановка в провинции Идлиб

    Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном подчеркнул, что лишь сирийский народ имеет право выбрать будущее для своей страны, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

    В документе МИД РФ указано, что стороны обсудили ситуацию, связанную с урегулированием кризиса в Сирийской Арабской Республике (САР), в том числе события, происходящие на севере страны. Также стороны обсудили подготовку к переговорам в Вене и Конгрессу сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи.

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #дамаск #лавров #курды #саа #идлиб #тиллерсон #африн #ypg #силы тигра
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