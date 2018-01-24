Путин: Гражданская продукция ОПК должна быть качественной и конкурентоспособной

Уфа, 24 января. Предприятия оборонно-промышленного комплекса России должны активнее подключаться к реализуемым на территории страны масштабным программам в сфере модернизации электроэнергетики, развития цифровой экономики и внедрения доступных технологий в медицине. Об этом заявил в среду глава государства Владимир Путин, который посетил компанию «Объединенная двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение».

«Подчеркну, предлагаемая продукция должна быть качественной и конкурентоспособной по цене. Искусственных, тепличных условий, конечно, не нужно и вредно было бы создавать», — отметил президент Российской Федерации.

Напомним, ранее глава России Владимир Владимирович Путин указал на то, что необходимо устранить барьеры, которые мешают диверсификации ОПК.

Владимир Путин. Биография