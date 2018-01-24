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Украина
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Политика
Дворкович рассказал, как американцы «играют в прятки» с российской делегацией в Давосе
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    Дворкович рассказал, как американцы «играют в прятки» с российской делегацией в Давосе

    20:31  24 Января 2018
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    Дворкович рассказал, как американцы «играют в прятки» с российской делегацией в Давосе

    Давос, 24 января. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что американцы избегают членов российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, прячутся от обсуждений. 

    Санкции США не являются самой интересной темой для обсуждения, считает Аркадий Дворкович. Он отметил, что необходимо сосредоточиться на текущей работе. При этом Дворкович акцентировал внимание на том, что российская сторона открыта для диалога, а представители США не идут на контакт.

    «Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений», — добавил он.

    Представитель правительства добавил, что лично готов к контактам с американской делегацией. Напомним, что в Давосе проходит трехдневный экономический форум. Ранее Дворкович заявил о росте интереса к России со стороны участников мероприятия.

    Напомним, что президент России Владимир Путин прокомментировал возможное введение новых санкций со стороны США. Он подчеркнул, что данные действия ухудшат двусторонние отношения, а также назвал их незаконными. 

     

     

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #сша #дворкович #давос
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