Дворкович отметил рост интереса к России на форуме в Давосе

Москва, 24 января. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что видит еще больший интерес к России на Всемирном экономическом форуме, проходящем в Давосе, чем ранее.

Участники форума проявили живой интерес к российской инновационной повестке, многие страны надеются на расширение и завязывание новых партнерских отношений. Такое мнение выразил представитель правительства Аркадий Дворкович.

«В целом я увидел, что интерес даже выше, чем раньше. Может быть, потому что день хороший, может быть потому что действительно наша страна успешно преодолела трудности с падением цен на нефть и с санкциями», — сказал вице-премьер, его слова передает «Россия 24».

Дворкович отметил, что у многих вызывает уважение тот факт, что российская экономика вышла на траекторию роста. Напомним, что глава государства Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции оценил состояние отечественной экономики. Президент назвал очевидным ее рост. Также Россия преуспела в развитии экспорта, добавил он.