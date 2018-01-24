Сирия: де Мистура сохраняет оптимизм в отношении переговоров в Вене

Вена, 24 января. Специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Стаффан де Мистура по-прежнему сохраняет оптимизм в отношении девятого раунда межсирийских переговоров в Вене, которые пройдут 25-26 января.

По словам дипломата, встреча стартует в критический для региона момент.

«Я определенно оптимистичен, потому что только таким можно быть в подобные моменты. Это очень критический момент», — подчеркнул де Мистура, комментируя ситуацию.

Ранее стало известно о том, что делегацию правительства Сирийской Арабской Республики на переговорах в Вене возглавит постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках диалога стороны обсудили ситуацию в САР.