18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Министр финансов США обрушил курс доллара до минимума 2014 года
Спорт
«Унижать цели не было»: глава МОК объяснил недопуск российских атлетов на Олимпиаду
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Унижать цели не было»: глава МОК объяснил недопуск российских атлетов на Олимпиаду

    20:08  24 Января 2018
    504

    «Унижать цели не было»: глава МОК объяснил недопуск российских атлетов на Олимпиаду

    Москва, 24 января. Международный олимпийский комитет (МОК) не ставил перед собой цель унизить Россию своим решением о запрете выступать на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под флагом РФ. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.

    «Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. Оно не унижает Россию и российских спортсменов. МОК хотел дать «чистым» российским спортсменам возможность соревноваться и дать новому поколению спортсменов в России возможность быть на Олимпийских играх и быть послами для нового «чистого» российского спорта», — сказал Бах.

    Напомним, 5 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. По словам Томаса Баха, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Кроме того, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, а всем чиновникам из Министерства спорта России отказано в получении аккредитации на Игры в Пхенчхане.

    Позднее президент России Владимир Путин заявил, что действия Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства в отношении российских спортсменов имеют политическую подоплеку. Глава государства отметил, что действия МОК связаны не только с политической ситуацией, но и преследуют цель снизить уровень конкуренции на предстоящих Олимпийских играх в Южной Корее.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #мок #олимпиада #бах #спортсмены
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Унижать цели не было»: глава МОК объяснил недопуск российских атлетов на Олимпиаду

      20:08 24 Января 2018 504
      Читать
      18:25
      Сегодня

      Грудинин судился из-за знака КПРФ в 2016 году
      16:53
      Сегодня

      Разгромить ИГ в Сирии удалось благодаря ВКС РФ — Лавров
      15:08
      Сегодня

      Сборная России по футболу узнала своих соперников на групповом этапе Лиги наций
      14:45
      Сегодня

      Путин посетил музей Высоцкого на Таганке
      12:46
      Сегодня

      В Африне при авиаударе ВВС Турции погибли два военных советника США — СМИ

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 6235

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      4893

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      20673

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39466

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4758
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения до 2027 года

      Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения до 2027 года

      20:38   24 Января 2018
      235
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

      17:54   24 Января 2018
      5247
      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      12:34   24 Января 2018
      3698
      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      12:19   24 Января 2018
      806