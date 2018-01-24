«Унижать цели не было»: глава МОК объяснил недопуск российских атлетов на Олимпиаду

Москва, 24 января. Международный олимпийский комитет (МОК) не ставил перед собой цель унизить Россию своим решением о запрете выступать на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под флагом РФ. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.

«Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. Оно не унижает Россию и российских спортсменов. МОК хотел дать «чистым» российским спортсменам возможность соревноваться и дать новому поколению спортсменов в России возможность быть на Олимпийских играх и быть послами для нового «чистого» российского спорта», — сказал Бах.

Напомним, 5 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. По словам Томаса Баха, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Кроме того, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, а всем чиновникам из Министерства спорта России отказано в получении аккредитации на Игры в Пхенчхане.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что действия Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства в отношении российских спортсменов имеют политическую подоплеку. Глава государства отметил, что действия МОК связаны не только с политической ситуацией, но и преследуют цель снизить уровень конкуренции на предстоящих Олимпийских играх в Южной Корее.