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Сирия ждет второй сезон «химического шоу»: почему у США во всем снова виновата Россия
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    Сирия ждет второй сезон «химического шоу»: почему у США во всем снова виновата Россия

    20:46  24 Января 2018
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    Сирия ждет второй сезон «химического шоу»: почему у США во всем снова виновата Россия

    Соединенные Штаты выступили против предложения России создать новый международный следственный орган, который занялся бы расследованием применения химического оружия в Сирии.

    После неподтвержденного до сих пор сообщения о том, что правительственные войска провели химатаку в пригороде Дамаска Думе, госсекретарь США Рекс Тиллерсон поспешил возложить на Россию ответственность за применение химоружия на территории Сирии:

    «Кто бы ни был ответственным за эти атаки, в конечном итоге Россия несет ответственность за жертвы в Гуте и бесчисленные жертвы среди сирийцев от химических атак, осуществленных с того момента, как Россия включилась в ситуацию в Сирии» — заявил глава Госдепартамента США во время встречи представителей 29 стран в Париже, посвященной проблеме химоружия.

    Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал новые безосновательные обвинения со стороны США:

    «Никому не кажется странным, что этот якобы произошедший эпизод, достоверность которого еще надо проверить, а в случае подтверждения, определить виновных — как-то очень удачно подверстан к встрече в Париже и к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога? Удивительное совпадение».

    Сирия ждет второй сезон «химического шоу»: почему у США во всем снова виновата Россия

    Кроме этого, на заседании Совета Безопасности ООН Василий Небензя предложил создать новый международный следственный орган по расследованию случаев применения химоружия:

    «Российская сторона хочет подняться над разногласиями и создать новый международный следственный орган, который на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путем, смог бы устанавливать факты для определения Советом Безопасности ответственных за применение отравляющих веществ в качестве оружия. Он должен быть профессиональным и деполизитизированным».

    По словам российского постпреда, проект соответствующей резолюции уже подготовлен российской стороной и будет распространен секретариатом в ближайшее время. 

    Сообщается, что постпред США при ООН Никки Хейли без ознакомления с документом выступила против российской инициативы:

    «Мы не намерены принимать никакие российские предложения, которые подрывают нашу способность добраться до правды или которые полемизируют то, что должно быть независимым и беспристрастным расследованием. Если они хотят работать добросовестно, то мы готовы восстановить СМР (Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии) с его изначальным независимым и беспристрастным мандатом прямо сейчас».

    По ее словам, все остальные предложения являются «неприемлемыми».

    Сирия ждет второй сезон «химического шоу»: почему у США во всем снова виновата Россия

    Как позже рассказал Василий Небензя, отказ США от российской резолюции свидетельствует о нежелании Вашингтона создать профессиональный механизм расследования:

    «То, что нашу резолюцию отвергают с порога, говорит о многом. Это ещё раз выдаёт истину, которую мы, к сожалению, знаем. США не нужен никакой независимый, профессиональный механизм».

    Однако Совбез ООН уже в четверг или пятницу может провести консультации по российскому проекту резолюции. Василий Небензя подчеркнул, что делегация РФ намерена дать членам Совета Безопасности достаточно времени на изучение проекта, чтобы затем начать консультации.

    Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что разделяет точку зрения российской стороны о том, что химатака была «подверстана» под  Конгресс национального диалога Сирии в Сочи:

    «Конечно, США нужен был повод, который омрачил бы это светлое мероприятие. Заявления о том, что была химатака со стороны правительственных войск, — это новый этап деятельности против Башара Асада и России, которая помогает Сирии. Соответственно, они вызовут определенную ответную волну в информационном пространстве, которая должна захлестнуть результаты проведения Конгресса национального диалога Сирии».

    Сирия ждет второй сезон «химического шоу»: почему у США во всем снова виновата Россия

    Эксперт считает, что Рекс Тиллерсон продолжает линию Вашингтона обвинения России во всех смертных грехах:

    «Он возлагает на Россию ответственность «в любом случае». Почему Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты победили в Сирии ИГИЛ1 («Исламское государство»;1 ИГ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ), и ни слова не сказал о России. Тогда это они должны нести ответственность, раз они «победили». Более того, мы знаем, что США сконструировали порядка 14 баз на территории Сирии и пытаются создать квазигосударство, поддерживая курдов. Это уже привело к серьезным боестолкновениям в Африне. США провоцируют бойню людей и не считают себя ответственными».

    По словам нашего собеседника, Никки Хейли в этой ситуации поддерживает своего руководителя — Рекса Тиллерсона:

    «Заявляя о том, что любые резолюции, которые предлагает Россия для того, чтобы вести объективные расследования и расставить точки на i в вопросе, кто виноват в применении химического оружия в Сирии, не будут рассматриваться США, Никки Хейли все равно обвиняет Россию. То есть США продолжают свою ярко-выраженную линию открытого противостояния России в Сирии».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Никита Расторгуев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #сирия #химоружие #василий небензя #никки хейли #рекс тиллерсон
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