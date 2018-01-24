«Ваш авторитет подорван той пробирочкой»: в РФ ответили на обвинение в «покрытии химатак Асада»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Дамаск в применении химоружия, а Москву — в пособничестве в сокрытии этого факта. В России это заявление связали с тем, что Тиллерсона скоро отправят в отставку, но он старается удержаться на посту, «танцуя на поводу у самых оголтелых русофобов».

«В конечном итоге Россия несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и возможное применение [химоружия] против других сирийцев, так как Россия вмешалась в сирийский конфликт», — заявил Тиллерсон на конференции по расследованию преступлений, связанных с применением химоружия, состоявшейся в Париже.

Обсуждая это заявление главы американского внешнеполитического ведомства в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ, директор Института политических исследований Сергей Марков отметил, что Тиллерсона скоро снимут с занимаемого поста, а обвинениями в адрес России он пытается удержаться. При этом о якобы имевших место быть химатаках в Восточной Гуте сообщили так называемые «белые каски», которые подчиняются британской разведке, сказал эксперт.

«Американская и британская разведки организуют такого рода инсценировки реального применения химического оружия и во всем обвиняют Россию, — отметил Сергей Марков. — Это бывает каждый раз, когда это наиболее невыгодно для сирийского урегулирования. В такие химатаки верят только дураки. Мы предлагаем в ООН провести нормальное международное расследование».

«Как журналист, я бы хотел видеть, на каком основании Тиллерсон сделал такое заявление, — сказал американец Майкл Бом. — Но до этого было 10-15 докладов ООН, а не каких-то «белых касок», о том, что Башар Асад стоит за химатаками, но Россия накладывает вето на резолюцию по расследованию этих химатак».

«А почему, когда Россия предлагала создать совместную комиссию по расследованию химатак, американцы ее не поддержали?» — спросила гостя студии ведущая Ольга Белова.

«Потому что ваш авторитет дискредитирован. Вы 10 раз накладывали вето» — ответил американский журналист.

«А если я скажу, что ваш авторитет подорван вот той пробирочкой?» — продолжила Белова, намекая на выступление экс-госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН перед вторжением в Ирак, в ходе которого он тряс пробиркой с непонятным веществом, утверждая, что иракцы создали биологическое оружие с сибирской язвой. Чуть позже этот фейк был разоблачен.

«Ну хватит об этом. Неприятно, когда, как попугаи, повторяют одно и то же», — ответил Беловой Майкл Бом. Он напомнил, что разговор идет о другом — о применении химического оружия в Сирии, которое «покрывает Россия».

«Никто никого не покрывает, - вступился в разговор профессор МГИМО Олег Барабанов.

Он так же, как и политолог Марков, считает, что Тиллерсон «вертит хвостом», не желая терять пост госсекретаря.

«Он будет плясать на поводу у самых оголтелых русофобов. Я предлагаю лишить Тиллерсона звания кавалера Ордена Дружбы. Никакой он нам не друг», — заявил Барабанов.