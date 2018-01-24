Путин пообещал решить вопрос с медсанчастью на уфимском заводе

Уфа, 24 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал помочь рабочим компании «Объединенная двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение» решить проблему с наличием медико-санитарной части.

На уфимском предприятии работают более 24 тысяч человек, поэтому сотрудники попросили главу государства рассмотреть вопрос о восстановлении медсанчастей на крупных заводах. По мнению Путина, руководство компании попыталось минимизировать расходы на соцсферу.

«Но можно восстанавливать и то, что было на предприятиях. Я поговорю обязательно и с руководителем республики, он человек опытный, достаточно активный и эффективно работающий. Мы поговорим с ним», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Владимирович Путин назвал необоснованным сокращение сети региональных медучреждений.

Владимир Путин. Биография