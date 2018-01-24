ВВС Турции поразили 47 целей в сирийском Африне

Анкара, 24 января. Генштаб ВС Турции сообщил подробности военной операции в сирийском Африне. В сообщении ведомства отмечается, что за день было поражено 47 целей.

Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» 20 января. По данным Генштаба страны, всего за 4 дня операции в сирийском Африне было ликвидировано 287 человек.

«В ходе воздушной операции в Африне сегодня наши ВВС поразили 47 целей террористических организаций PYD (курдской партии «Демократический союз»), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ1 («Исламское государство»1, запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

В авиаударах были задействованы 27 самолетов, которые после операции вернулись на базу. С турецкой стороны погибли двое военных, их тела находятся в районе боевых действий. Общее число потерь Турции достигло пяти человек.

Напомним, что атака на курдов со стороны Турции началась из-за провокаций США. Вашингтон заявил, что курдские отряды могут быть использованы как «силы обороны границы» Сирии. Это абсолютно неприемлемо для турецких властей, поскольку сирийские курды рассматриваются Анкарой как пособники террористической РПК.

1 Организация запрещена на территории РФ.