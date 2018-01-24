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ВВС Турции поразили 47 целей в сирийском Африне
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    ВВС Турции поразили 47 целей в сирийском Африне

    19:53  24 Января 2018
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    ВВС Турции поразили 47 целей в сирийском Африне

     Анкара, 24 января. Генштаб ВС Турции сообщил подробности военной операции в сирийском Африне. В сообщении ведомства отмечается, что за день было поражено 47 целей. 

    Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» 20 января. По данным Генштаба страны, всего за 4 дня операции в сирийском Африне было ликвидировано 287 человек. 

    «В ходе воздушной операции в Африне сегодня наши ВВС поразили 47 целей террористических организаций PYD (курдской партии «Демократический союз»), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ1 («Исламское государство»1, запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

    В авиаударах были задействованы 27 самолетов, которые после операции вернулись на базу. С турецкой стороны погибли двое военных, их тела находятся в районе боевых действий. Общее число потерь Турции достигло пяти человек. 

    Напомним, что атака на курдов со стороны Турции началась из-за провокаций США. Вашингтон заявил, что курдские отряды могут быть использованы как «силы обороны границы» Сирии. Это абсолютно неприемлемо для турецких властей, поскольку сирийские курды рассматриваются Анкарой как пособники террористической РПК.

    ВВС Турции поразили 47 целей в сирийском Африне

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #турция #курды #африн
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