Москва, 24 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина стала жертвой опаснейшего геополитического эксперимента, цель которого вбить клин между двумя братскими народами.

«Не могу не затронуть ситуацию на соседней Украине, также ставшей жертвой опаснейших геополитических экспериментов. Пришедшие к власти в результате государственного переворота деятели пытаются вбить клин между двумя братскими народами», – сказал Лавров.

Он также добавил, что Украинская православная церковь оказалась в тяжелом положении после государственного переворота в Киеве. По его словам, Украинская православная церковь регулярно подвергается нападкам со стороны радикалов из-за их негативного отношения к Московскому патриархату.

Лавров подчеркнул, что Москва неоднократно призывала ЕС и ОБСЕ отреагировать на действия Киева по притеснению УПЦ, однако ответа до сих пор не последовало.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что история России и Украины свидетельствует о том, что это единый народ. По его словам, общие исторические корни подтверждают тот факт, что украинский и российский народы едины.