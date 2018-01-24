Выборы-2018: в Туле появится избирательный участок «Высоцкий»

Тула, 24 января. В Туле появится именной избирательный участок «Высоцкий», где горожане смогут проголосовать на выборах президента России под песни Владимира Высоцкого. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Тульской области.

«На выборах президента РФ, которые состоятся в 18 марта 2018 года, в Туле откроется именной избирательный участок «Высоцкий», где каждый избиратель может не только проголосовать, но и послушать песни Высоцкого, увидеть его фильмы, познакомиться с литературой о нем», — говорится в сообщении.

Инициатива его создания принадлежит клубу поклонников творчества Владимира Высоцкого «Горизонт», который существует в Туле около 30 лет. Владимир Высоцкий связан с Тульской областью, его дед по линии матери — уроженец Богородицкого уезда. Поэт не раз бывал в Туле, выступал с концертами, идею организации именного участка поддержали его сын Никита Высоцкий и дочь друга поэта Юлия Абдулова.

Накануне президент России Владимир Путин посетил московский музей, посвященный Владимиру Высоцкому. Учреждением руководит сын поэта Никита. Глава государства ознакомился с выставкой «Я, конечно, вернусь», а также посмотрел репетицию спектакля «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!». Во время посещения музея «Дом Высоцкого на Таганке» Владимир Путин предложил организовать молодежный фестиваль авторской песни в честь легендарного барда, передает телеканал «360».