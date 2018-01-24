Сирийские курды опровергли заявления Турции о продвижении вглубь Африна

Африн, 24 января. Власти сирийского Африна в среду опровергли заявления турецких военных, которые сообщили о продвижении вглубь города на пять километров.

По словам сотрудника информационной службы местной администрации Африна Ибрагима Ибрагима, турецкие солдаты до сих пор находятся за пределами города, предпочитая авиаудары наступательным действиям.

«Турецкие силы не вошли ни на километр на территорию Африна, турецких сил в Африне нет», — отметил он.

Ибрагим добавил, что в результате авиаударов турецкой авиации погибли и получили ранения 150 мирных жителей.

В то же время турецкое руководство придерживается иного взгляда на ситуацию. Вице-премьер Турции Мехмет Шимшек в разговоре с РИА Новости заявил, что военная операция проводится в связи с возросшей террористической активностью возле сирийско-турецкой границы. Он подчеркнул, что Анкара «не ссорилась с курдскими братьями» и не претендовала «ни на один сантиметр сирийской земли».

ВС Турции 20 января начали операцию «Оливковая ветвь» против сирийских курдов в Африне. Этому предшествовало заявление США о планах создать на севере Сирии «силы безопасности границы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отметил, что слова о создании на границе «сил безопасности» является сознательной провокацией.