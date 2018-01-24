Выборы президента России: граждане РФ смогут проголосовать в пяти городах Литвы

Вильнюс, 24 января. Литовский МИД разрешил дипмиссии России организовать голосование на выборах президента РФ в пяти городах республики, об этом рассказал российский посол в Вильнюсе Александр Удальцов.

Российское посольство обратилось к властям Литвы с просьбой увеличить число мест для голосования на мартовских выборах. По словам посла Александра Удальцова, литовского внешнеполитическое ведомство передало соответствующую ноту с разрешением организовать голосования в Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Шяуляе и Висагинасе.

Российская сторона удовлетворена данным решением и учтет данный шаг Вильнюса при запросе для проведения выборов президента Литвы в мае 2019 года на территории РФ. Организационную часть вопроса пока необходимо согласовать, добавил посол.

Напомним, что с 18 декабря стартовала избирательная кампания, выборы пройдут 14 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в кампании в качестве самовыдвиженца, в его пользу собрано свыше 1,6 млн подписей.