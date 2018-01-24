Собчак предложила перезахоронить тело Сталина

Москва, 24 января. Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак предложила перезахоронить тело Иосифа Сталина.

«Сталин умер 65 лет назад, он закопан в центре Москвы, и давно уже пора перезахоронить, его место в истории рядом с Гитлером, Каддафи и другими, чье место захоронения неизвестно. Я бы сказала, что он жив только в сердцах тех, кто его защищает, но мне кажется, что у них нет сердца», — подчеркнула журналистка, критикуя решение министерства культуры РФ о запрете сатирического фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина».