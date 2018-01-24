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Больше и быстрее: Россия наращивает темпы строительства атомных подлодок
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    Больше и быстрее: Россия наращивает темпы строительства атомных подлодок

    19:06  24 Января 2018
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    Больше и быстрее: Россия наращивает темпы строительства атомных подлодок

    Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Атле Стаалсена Leading constructor of nuclear subs wants to build more and quicker («Ведущий конструктор ядерных подводных лодок хочет строить больше и быстрее»), опубликованной на портале The Independent Barents Observer.

    Северное машиностроительное предприятие («Севмаш») активизирует модернизацию производственных мощностей.

    Верфь вблизи Архангельска, осуществляющая строительство атомных подводных лодок для ВМФ Российской Федерации, уже в течение многих лет загружена заказами на строительство от министерства обороны.

    В 1990-х и 2000-х годах предприятие было вынуждено диверсифицировать производство и заняться невоенным судостроением в связи с сокращением бюджета, но сегодня «Севмаш» активно наращивает производственные мощности и использует все возможности для быстрого строительства новых судов для российского ВМФ.

    За последние девять лет были проведены масштабные обновления. Однако представители компании утверждают, что впереди еще много работы.

    Больше и быстрее: Россия наращивает темпы строительства атомных подлодок

    Сейчас «Севмаш» готовится к наращиванию и модернизации производственных мощностей. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации уже получило от представителей компании список необходимых для модернизации компонентов, и они могут быть включены в государственную программу РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса» на период 2018-2027 годов.

    Предложения и запросы «Севмаша» также были направлены в Объединенную судостроительную корпорацию, государственную структуру, которая включает в себя все основные судостроительные компании страны.

    По словам официальных представителей «Севмаша», в настоящее время ведутся капитальные ремонтные работы объектов инфраструктуры, в том числе сборочных и производственных объектов, а также навалочных объектов и набережной.

    Кроме того, в течение следующих 2-3 лет будет завершена текущая техническая реконструкция объектов машиностроения и металлообработки, говорится в пресс-релизе компании.

    Больше и быстрее: Россия наращивает темпы строительства атомных подлодок

    АО «ПО «Cевмаш» — единственный судостроительный комплекс России, выполняющий государственные заказы на атомные подводные лодки. Масштабная кораблестроительная программа реализуется на предприятии с 1939 года. За свою историю «Севмаш» передал Военно-морскому флоту страны 132 атомные подводные лодки, 41 дизельную подводную лодку (из них 6 достроены) и 45 надводных кораблей

    К 2020 году ВМФ России должен получить еще восемь стратегических подводных лодок класса «Борей», четыре из которых уже были спущены на воду. Кроме того, в настоящее время для ВМФ строятся еще семь атомных подводных лодок класса «Ясень» и несколько надводных кораблей. 

    Сегодня атомные подлодки класса «Ясень» являются самыми продвинутыми субмаринами российского флота. Суда длиной 140 метров вооружены передовым оружием: крылатыми ракетами и торпедами. С экипажем из 90 человек, подводная лодка может погружаться на 600 метров и развивать скорость до 28 узлов под водой.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #вмф #ясень #подлодка #севмаш #борей #оск
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