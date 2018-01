Больше и быстрее: Россия наращивает темпы строительства атомных подлодок

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Атле Стаалсена Leading constructor of nuclear subs wants to build more and quicker («Ведущий конструктор ядерных подводных лодок хочет строить больше и быстрее»), опубликованной на портале The Independent Barents Observer.

Северное машиностроительное предприятие («Севмаш») активизирует модернизацию производственных мощностей.

Верфь вблизи Архангельска, осуществляющая строительство атомных подводных лодок для ВМФ Российской Федерации, уже в течение многих лет загружена заказами на строительство от министерства обороны.

В 1990-х и 2000-х годах предприятие было вынуждено диверсифицировать производство и заняться невоенным судостроением в связи с сокращением бюджета, но сегодня «Севмаш» активно наращивает производственные мощности и использует все возможности для быстрого строительства новых судов для российского ВМФ.

За последние девять лет были проведены масштабные обновления. Однако представители компании утверждают, что впереди еще много работы.

Сейчас «Севмаш» готовится к наращиванию и модернизации производственных мощностей. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации уже получило от представителей компании список необходимых для модернизации компонентов, и они могут быть включены в государственную программу РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса» на период 2018-2027 годов.

Предложения и запросы «Севмаша» также были направлены в Объединенную судостроительную корпорацию, государственную структуру, которая включает в себя все основные судостроительные компании страны.

По словам официальных представителей «Севмаша», в настоящее время ведутся капитальные ремонтные работы объектов инфраструктуры, в том числе сборочных и производственных объектов, а также навалочных объектов и набережной.

Кроме того, в течение следующих 2-3 лет будет завершена текущая техническая реконструкция объектов машиностроения и металлообработки, говорится в пресс-релизе компании.

АО «ПО «Cевмаш» — единственный судостроительный комплекс России, выполняющий государственные заказы на атомные подводные лодки. Масштабная кораблестроительная программа реализуется на предприятии с 1939 года. За свою историю «Севмаш» передал Военно-морскому флоту страны 132 атомные подводные лодки, 41 дизельную подводную лодку (из них 6 достроены) и 45 надводных кораблей

К 2020 году ВМФ России должен получить еще восемь стратегических подводных лодок класса «Борей», четыре из которых уже были спущены на воду. Кроме того, в настоящее время для ВМФ строятся еще семь атомных подводных лодок класса «Ясень» и несколько надводных кораблей.

Сегодня атомные подлодки класса «Ясень» являются самыми продвинутыми субмаринами российского флота. Суда длиной 140 метров вооружены передовым оружием: крылатыми ракетами и торпедами. С экипажем из 90 человек, подводная лодка может погружаться на 600 метров и развивать скорость до 28 узлов под водой.