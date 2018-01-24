Путин наградил орденами и медалями более 250 россиян

Москва, 24 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград, лауреатами стали известные деятели культуры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественного культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского: Шахназарова Карена Георгиевича — генерального директора федерального государственного унитарного предприятия киноконцерна «Мосфильм», — говорится в тексте указа.

Кроме того, за заслуги в области культуры орденом Почета награждены композитор Сергей Баневич и артист Большого драматического театра имени Товстоногова Геннадий Богачев. Глава государства также наградил орденом Дружбы актрис Нину Усатову и Светлану Крючкову. Также орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены художник-график Борис Трофимов и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

Всего указом президента различными наградами за заслуги в трудовой и общественной деятельности отмечены более 250 человек, из них 15 человек награждены медалью «За спасение погибавших».