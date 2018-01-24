Путин потребовал проанализировать законодательные барьеры, мешающие диверсификации ОПК

Уфа, 24 января. Депутаты Государственной думы Российской Федерации должны проанализировать законодательные барьеры, препятствующие диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на совещании, посвященном вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения в ОПК.

«Надо внимательно проанализировать, какие барьеры, прежде всего законодательные, препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках», — потребовал Путин.

По словам президента, работа по устранению препятствий должна быть проведена уже в весеннюю парламентскую сессию.

«Только так можно решить стратегическую задачу — повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году — до 50%», — резюмировал он.

Ранее стало известно о создании оперативного штаба для развития оборонно-промышленного комплекса России в условиях западных санкций.

Владимир Путин. Биография