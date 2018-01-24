Турецкий город Килис обстреляли из сирийского Африна, 15 человек ранены

Анкара, 24 января. Турецкий город Килис обстреляли ракетами с территории сирийского Африна, сообщается о 15 раненых.

Город Килис вновь подвергся ракетному обстрелу с территории сирийского города Африна. По данным телеканала NTV, по меньшей мере 15 человек получили ранения. Согласно предварительным данным, ракета упала в районе мечети. На место ЧП прибыли кареты скорой помощи, о состоянии раненых не сообщается.

Напомним, что 21 января местные власти сообщили о гибели одного человека и 46 пострадавших в результате обстрела города Рейханлы на юге Турции. Обстрел велся с территории Африна. В Килисе в тот же день получили ранения семь человек.

Напомним, что 20 января началась операция турецкой армии «Оливковая ветвь» против курдских сил, базирующихся в сирийском Африне. Подготовка к атаке на курдов на севере Сирии началась после провокации Вашингтона, который заявил о возможности создания из курдских формирований «сил обороны границы». Для турецких властей это неприемлемо, поскольку сирийские курды рассматриваются Анкарой как союзники террористической РПК.

Правительство Сирии осудило операцию Анкары в Африне, отметив, что город является частью САР. Российская сторона призвала к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.