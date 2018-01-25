Хмеймим: Бастрыкин посетил базу ВКС РФ в Сирии

Хмеймим, 25 января. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил российскую военную авиабазу в Сирии.

Глава Следственного комитета провел ряд встреч с военными следователями СК на военной базе, сообщает пресс-служба ведомства. Бастрыкин поднял тему сотрудничества при расследовании преступлений, совершенных против российских военнослужащих. Вопрос обсуждался с начальником Управления военных судов МО Сирии Мухаммедом Канджу Хассаном и начальником Бюро национальной безопасности САР Али Мамлюком.

Стороны обсудили меры и действия различных ведомств при расследовании преступлений террористических группировок в отношении мирных жителей страны, а также российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что по решению президента РФ Владимира Путина в декабре 2017 года начался вывод значительной части военной группировки России из Сирии. При этом РФ сохранит присутствие на военных базах «Хмеймим» и «Тартус».