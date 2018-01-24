Путин: Выпуск гражданской продукции обеспечит устойчивость ОПК к 2020 году

Уфа, 24 января. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Уфу заявил, что выпуск гражданской продукции должен обеспечить загруженность и финансовую устойчивость оборонных предприятий страны к 2020 году, когда основная часть гособоронзаказа будет реализована.

Глава государства Владимир Путин приехал в Уфу, где встретился с сотрудниками «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО). В ходе своего визита российский лидер прокомментировал вопрос о загрузке заказами предприятия российского ОПК.

«Конечно, выпуск гражданской продукции должен максимально загрузить мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик гособоронзаказа будет пройден», — отметил Путин.

Президент считает, что главной задачей отечественного промышленного комплекса является производство современной конкурентной гражданской продукции, однако диверсифицкация ОПК должна быть сбалансированной.