Путин рассказал о предпосылках для снижения ставки по ипотеке в России

Уфа, 24 января. В России есть все предпосылки для снижения ставки по ипотеке, а также ключевой ставки Центробанка. Об этом заявил в среду президент Российской Федерации Владимир Путин, который посетил компанию «Объединенная двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение».

Отвечая на вопрос одного из рабочих, глава государства отметил, что ипотечные ставки могут продолжить снижаться из-за низкого уровня инфляции. Так, в Башкирии средняя ставка по кредитам в конце 2017 года составляла около 9,5%.

«Конечно, мы должны будем уходить вниз, ниже. И почему? И такая возможность есть, потому что инфляция низкая», — подчеркнул он.

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Владимирович Путин указал на то, что инфляция в стране находится на рекордно низком уровне.

Владимир Путин. Биография