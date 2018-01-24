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Сирия: власти Африна насчитали 35 жертв бомбардировок ВВС Турции
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    Сирия: власти Африна насчитали 35 жертв бомбардировок ВВС Турции

    18:38  24 Января 2018
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    Сирия: власти Африна насчитали 35 жертв бомбардировок ВВС Турции

    Африн, 24 января. За пять дней военной операции «Оливковая ветвь» число жертв среди мирных жителей достигло 35 человек.

    Представитель департамента здравоохранения курдского кантона Африн Анжела Рашо сообщила данные о жертвах среди мирного населения района.

    «Число гражданских мучеников достигло 35, поскольку артиллерийские обстрелы и воздушная бомбардировка турецкой оккупационной армии приходятся в основном по населенным пунктам, невзирая на присутствие гражданских лиц», — заявила Рашо.

    В настоящий момент в местных больницах находятся более ста гражданских лиц, получивших ранения, среди них много детей, подчеркнула Рашо. Обстрел плотины Меданка привел к повреждению насосов и генераторов, итогом стало прекращение электроснабжения. При бомбардировках пострадали объекты Сирийского Красного Полумесяца в городе Джаньерс.

    Ранее сообщалось, что операция Анкары «Оливковая ветвь» началась после провокации Вашингтона, который заявил о намерении создать из курдских вооруженных группировок «пограничные силы безопасности» на границе с Турцией.

    Сирия: власти Африна насчитали 35 жертв бомбардировок ВВС Турции

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция #курды #африн
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