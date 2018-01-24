В Совфеде заявили о вмешательстве американских СМИ в выборы президента России

Москва, 24 января. Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета РФ обладает данными о вмешательстве западных стран во внутренние дела России. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.

По его словам, российское законодательство готово к вмешательству западных стран в выборы президента РФ. Климов напомнил, что в российские законы внесен ряд изменений, которые дают возможность адекватно реагировать на подобные угрозы.

«Мы об этом и раньше говорили, и я сейчас это подтверждаю: к великому сожалению, наш прогноз сбывается о том, что вмешательство в выборы будет, оно осуществляется, осуществляется разными формами и методами, в том числе с использованием СМИ», — сказал Климов.

Климов подчеркнул, что «Радио Свобода» и «Голос Америки», которые были признаны в России СМИ-иноагентами, целенаправленно пытаются повлиять на предвыборную кампанию в РФ, передает «АиФ».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США постоянно предпринимают попытки вмешательства во внутриполитические дела других государств, считая это нормой. При этом сами американцы «практически никого не допускают» к процессу выборов в США. Глава государства подчеркнул, что Россия, не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран.