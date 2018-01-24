Грудинин судился из-за знака КПРФ в 2016 году

Москва, 24 января. В декабре 2016 года в Совхозе имени Ленина над домом №15 появился огромный шар диаметром восемь метров с надписью «КПРФ». В январе администрация Ленинского муниципального района, с которой эта конструкция не была согласована, выдала предписание о ее демонтаже.

Как выяснилось позднее, управляющая компания «Совхоз имени Ленина+», которая в свою очередь была учреждена ЗАО «Совхоз имени Ленина+», заключила с КПРФ договор о том, что они разметят огромную рекламный баннер с аббревиатурой Коммунистической партии Российской Федерации. При этом в Совхозе имени Ленина больше не было баннеров ни одной политической партии.

От управляющей компании договор заключала директор и правая рука Грудинина в управлении жилым фондом Лариса Гавшина. Та самая, которую раньше выдвинула КПРФ в местные депутаты.

Баннер не был демонтирован в указанные сроки, более того сама КПРФ действия администрации Ленинского района обозвали «грязными технологиями». В итоге управляющая компания обратилась в суд и выиграла его.