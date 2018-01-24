Главные новости 24 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 24 января.

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался приглашать на Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхенчхане ведущих российских спортсменов, реальных претендентов на медали. Ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич, «по десантному менталитету» которого, России изначально не следовало идти на условия МОК. Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России.

Музей Владимира Высоцкого на Таганке посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. 25 января поэту и актеру могло бы исполниться 80 лет. Путин посетил музей Высоцкого на Таганке.

Соединенные Штаты получили приглашение на Конгресс сирийского национального диалога, который состоится в Сочи 30 января. США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии.

Союз автошкол направил в ГИБДД предложение ввести повторное прохождение тестирования при каждой замене водительских прав. ГИБДД России может ввести переэкзаменовку водителей при замене прав.

Во время избирательной кампании телеведущая и кандидат в президенты на выборах 2018 года Ксения Собчак уехала в США. Российский журналист Владимир Соловьев такому незакономерному шагу удивился, предположив, что Собчак отправилась на встречу с избирателями. Встреча с избирателями: Соловьев прокомментировал поездку Собчак в США.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Соединенных Штатов Куртом Волкером и обсудил с ним ситуацию на территории Донбасса: освобождение пленных, ввод миротворцев и закон о реинтеграции, говорится на сайте украинского президента. «Трамп не хочет отвечать за кашу, которую заварил Обама»: эксперт оценил переговоры Порошенко с Волкером.

По мнению ученых, один из компонентов индийской кухни обладает не только полезными свойствами, но и хорошо влияет на настроение человека. Ученые рассказали, какая еда способна поднять настроение.