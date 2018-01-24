18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Краснодарский край занял второе место в России по вводу жилья в эксплуатацию
Политика
Главные новости 24 января
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главные новости 24 января

    19:00  24 Января 2018
    304

    Главные новости 24 января

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 24 января. 

    Международный олимпийский комитет (МОК) отказался приглашать на Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхенчхане ведущих российских спортсменов, реальных претендентов на медали. Ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич, «по десантному менталитету» которого, России изначально не следовало идти на условия МОК. Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России.

    Музей Владимира Высоцкого на Таганке посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. 25 января поэту и актеру могло бы исполниться 80 лет. Путин посетил музей Высоцкого на Таганке.

    Соединенные Штаты получили приглашение на Конгресс сирийского национального диалога, который состоится в Сочи 30 января. США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии.

    Союз автошкол направил в ГИБДД предложение ввести повторное прохождение тестирования при каждой замене водительских прав. ГИБДД России может ввести переэкзаменовку водителей при замене прав.

    Во время избирательной кампании телеведущая и кандидат в президенты на выборах 2018 года Ксения Собчак уехала в США. Российский журналист Владимир Соловьев такому незакономерному шагу удивился, предположив, что Собчак отправилась на встречу с избирателями. Встреча с избирателями: Соловьев прокомментировал поездку Собчак в США.

    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Соединенных Штатов Куртом Волкером и обсудил с ним ситуацию на территории Донбасса: освобождение пленных, ввод миротворцев и закон о реинтеграции, говорится на сайте украинского президента. «Трамп не хочет отвечать за кашу, которую заварил Обама»: эксперт оценил переговоры Порошенко с Волкером.

    По мнению ученых, один из компонентов индийской кухни обладает не только полезными свойствами, но и хорошо влияет на настроение человека. Ученые рассказали, какая еда способна поднять настроение.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сирия #порошенко #трамп #мок #собчак
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Унижать цели не было»: глава МОК объяснил недопуск российских атлетов на Олимпиаду

      20:08 24 Января 2018 42
      Читать
      18:25
      Сегодня

      Грудинин судился из-за знака КПРФ в 2016 году
      16:53
      Сегодня

      Разгромить ИГ в Сирии удалось благодаря ВКС РФ — Лавров
      15:08
      Сегодня

      Сборная России по футболу узнала своих соперников на групповом этапе Лиги наций
      14:45
      Сегодня

      Путин посетил музей Высоцкого на Таганке
      12:46
      Сегодня

      В Африне при авиаударе ВВС Турции погибли два военных советника США — СМИ

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 6089

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      4830

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      20577

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39426

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4733
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

      17:54   24 Января 2018
      4446
      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      12:34   24 Января 2018
      2201
      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      12:19   24 Января 2018
      755
      В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ

      В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ

      11:56   24 Января 2018
      474