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Путин: Снижения гособоронзаказа нет, продукция востребована
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    Путин: Снижения гособоронзаказа нет, продукция востребована

    17:58  24 Января 2018
    466

    Путин: Снижения гособоронзаказа нет, продукция востребована

    Уфа, 24 января. Президент России Владимир Путин заявил, что никакого снижения гособоронзаказа нет. Об этом глава государства сообщил в ходе общения с рабочими Уфимского моторостроительного производственного объединения.

    «В целом, никакого снижения нет, как не было увеличения в прошлом году», — сказал Путин, отметив, что российская продукция пользуется высоким спросом.

    В конце декабря президент РФ Владимир Путин поблагодарил министерство промышленности и торговли за реализацию гособоронзаказа в 2017 году, отметив, что эта работа должна отражаться и на обороноспособности России, и на гражданском секторе. Глава государства призвал правительство следить за отраслью, помогать предпринимателям и предприятиям с тем, чтобы после сокращения гособоронзаказа, производственные мощности не простаивали, а эффективно работали.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #президент #уфа #гособоронзаказ
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