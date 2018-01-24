Путин: Снижения гособоронзаказа нет, продукция востребована

Уфа, 24 января. Президент России Владимир Путин заявил, что никакого снижения гособоронзаказа нет. Об этом глава государства сообщил в ходе общения с рабочими Уфимского моторостроительного производственного объединения.

«В целом, никакого снижения нет, как не было увеличения в прошлом году», — сказал Путин, отметив, что российская продукция пользуется высоким спросом.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин поблагодарил министерство промышленности и торговли за реализацию гособоронзаказа в 2017 году, отметив, что эта работа должна отражаться и на обороноспособности России, и на гражданском секторе. Глава государства призвал правительство следить за отраслью, помогать предпринимателям и предприятиям с тем, чтобы после сокращения гособоронзаказа, производственные мощности не простаивали, а эффективно работали.