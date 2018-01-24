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Политика
Чавушоглу рассказал о предложении Тиллерсона по Сирии
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    Чавушоглу рассказал о предложении Тиллерсона по Сирии

    17:53  24 Января 2018  /обновлено: 18:10  24 Января 2018
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    США предложили Турции создать «зону безопасности» на границе с Сирией

    Анкара, 24 января. Американская сторона предложила Турции создать так называемую «зону безопасности» на границе с Сирией. Об этом в среду рассказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, который прокомментировал переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

    «Тиллерсон предложил сформировать 30-километровую «зону безопасности». Сказал, что США не хотят столкнуться лицом к лицу с Турцией на севере Сирии», — объяснил турецкий дипломат.

    Непосредственно Чавушоглу потребовал от Вашингтона прекратить вооруженную поддержку прокурдских «Отрядов народной самообороны» (YPG).

    Напомним, на прошлой неделе Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Это стало реакцией турецкой стороны на провокацию со стороны Соединенных Штатов Америки, которые хотят преобразовать отряды курдов в «силы безопасности границы» в Сирии.

    Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на территории Сирийской Арабской Республики.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сша #сирия #турция
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