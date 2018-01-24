Чавушоглу рассказал о предложении Тиллерсона по Сирии

Анкара, 24 января. Американская сторона предложила Турции создать так называемую «зону безопасности» на границе с Сирией. Об этом в среду рассказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, который прокомментировал переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Тиллерсон предложил сформировать 30-километровую «зону безопасности». Сказал, что США не хотят столкнуться лицом к лицу с Турцией на севере Сирии», — объяснил турецкий дипломат.

Непосредственно Чавушоглу потребовал от Вашингтона прекратить вооруженную поддержку прокурдских «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Напомним, на прошлой неделе Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Это стало реакцией турецкой стороны на провокацию со стороны Соединенных Штатов Америки, которые хотят преобразовать отряды курдов в «силы безопасности границы» в Сирии.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на территории Сирийской Арабской Республики.