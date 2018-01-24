Порошенко и Волкер встретились в Киеве и нашли «крайнего». Колонка Олега Денежка

Спецпосланник США по вопросам Украины Курт Волкер приехал в Киев, чтобы обсудить с украинским президентом Петром Порошенко ход выполнения минских договоренностей и урегулирование кризиса в Донбассе. А заодно встретиться с главой генерального штаба ВСУ Виктором Муженко непонятно зачем. Но, ясно, что виновата во всем Россия, а не Мальдивская республика, хотя накануне Порошенко ездил именно туда.

Встречи прошли необычайно эффективно и плодотворно. Повторили уже, наверное, в миллионный раз то, что говорили всегда, и всем, и везде. Всем это давно надоело, как муха, бьющаяся головой о стекло в полной тишине. И главная мысль: во всем виновата Россия. Для этого стоило проделать путь длиною в несколько тысяч километров через Атлантический океан. Тем более, в этом океане нет Мальдивских островов, но киевские студенты университета имени Шевченко, оказывается, хотят на Мальдивы. Хотя в Атлантике их нет, а есть они, наоборот, в Индийском океане.

Кстати, о Мальдивах. Не успел еще сойти мальдивский загар с лица президента Украины, а он с головой погрузился в работу. Ну, как работу? Разговоры ни о чем со всеми подряд, заявления о том, чего нет, не было и не будет и, разумеется, невыполнимые обещания. Последнее — самое любимое дело украинского президента. Он любит обещать то, что априори делать не собирается, даже больше, чем конфеты своей фабрики, которые он не ест. Зато он ездит на Мальдивы. Секретно, потому что стесняется (а Порошенко, надо сказать, скромный), но с размахом, потратив на поездку полмиллиона долларов за шесть дней, потому что не стесняется. А чего стеснятся, если никто не знает? Даже на Мальдивах.

Зачем же приезжал к Петру Порошенко спецпосланник США Крут Волкер? Причины ровно три. Во-первых, его послали. А если послали, то надо либо идти, либо лететь. Во-вторых, на Украине приняли закон «О реинтеграции Донбасса», который явно делает невыполнимыми не только условия соглашения «Минск-2», но, собственно, и саму реинтеграцию. На Западе заволновались, и госдепартамент послал Волкера на разведку. И, в-третьих, должен же спецпосланник по делам Украины хоть иногда ее, Украину, посещать, а не грустно смотреть на карту в своем кабинете? Тем более, есть Мальдивы.

Правда, надо сказать сразу, владелец фабрик Roshen, размягченный мальдивской поездкой, как одноименный шоколад под солнцем, предпочел бы съездить в США. Возможно, испугавшись этой перспективы, в Вашингтоне решили: «Нет, уж лучше мы к вам». Потому что денег нет. И для вас нет, и нам не хватает. Не было уже к концу 2017 года, не было и в Давосе, где что-то из себя пытался изобразить Порошенко, бродя по коридорам и встречая кого ни попадя по пути в туалет или буфет и превращая эти встречи тут же в официальные. Общим количеством 25 штук. Не будет и в будущем. Поэтому давайте лучше про Донбасс и у вас. Хотя можно было на Мальдивах, но не надо.

Кстати, в Давос Петр Порошенко приехал с сыном. Очевидно, чтобы было жалостливее. Цыганкам-то в переходах с детьми лучше подают? Вот то-то. А тут сын. Тоже ребенок. Но не сошлось, более того, Порошенко с его полутора миллиардами долларов состояния вошел в двадцатку самых богатых спикеров Давоса. То есть просить милостыню Порошенко мог только у девятнадцати человек, но именно их он в коридоре и не встретил. Зато съездил давеча на Мальдивы.

Далее все произошло, как всегда. Внимательно разглядев потолок и пересчитав лампочки, высокие встречающиеся стороны в отсутствие конкретных тем — никаких предложений Волкер с собой не привез — приступили к главному. Порошенко жаловался, Волкер согласно кивал головой и поддакивал, мечтая о Мальдивах, куда только что съездил Порошенко.

Когда жалобы стали переходить в масштабы вселенских и общечеловеческих проблем, Волкер решил вернуться к первоначальной теме и попытался перехватить жалобную эстафетную палочку. Курт искренне выразил озабоченность тем, что минские договоренности не выполняются. Порошенко оживился:

— Я не виноват. Это не я.

— А кто? — растерялся Волкер.

— Путин. Ну, то есть Россия. А я что? Я только за.

Волкер вздохнул то ли с облегчением, то ли с разочарованием. Все встало на свои места, и Курт понял всю необратимость процесса переговоров: заставить Порошенко свернуть с наезженной колеи можно было только пообещав ему очередные кредиты. А по этому поводу у спецпосланника были строгие инструкции. Поэтому на том и порешили: виновата Россия. Кто виноват, ясно, и, согласно мудрым указаниям русского философа Николая Чернышевского, надо было решить: что теперь делать. В принципе, можно было бы махнуть на Мальдивы.

Впрочем, это была простая задачка. Как говорят математики, в условиях задачи содержится решение. Условия: минские договоренности не выполняются, во всем виновата Россия. Решение: пусть минские договоренности выполняет Россия. А мы махнем на Мальдивы.

Кстати, опять о Мальдивах. Недавно, 15 января, в киевском университете, учебном заведении №1 страны, для экономии отключили отопление. Нет денег. Зато они есть у Петра Порошенко, приблизительно 100 тысяч долларов карманных расходов в день. Интересно, этого хватило бы на оплату отопления университета? Но это неважно. Порошенко знает, где их потратить. На Мальдивах. А с чего бы не тратить, если деньги жмут карманы? И потом на Мальдивах тепло. Зачем, если лидеру нации тепло, отапливать университет? Незачем.

Но руководство пошло еще дальше. Видя, что, согласно опросам, все студенты хотят не учиться, а на Мальдивы, их распустили по домам. До марта. Теперь все они могут со спокойной душой на месяцок сгонять на Мальдивские острова.

Итак, решение было найдено. Потребовать от России выполнить то, чего она не подписывала, а именно минские соглашения. Для этого прекратить поддерживать Донбасс, что и было закреплено в решении вечернего заседания ПАСЕ в тот же день. Не на Мальдивах, а в Страсбурге и между прочим зря.

«Москва должна, наконец, продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН», — заявили Волкер в Киеве и приблизительно в двух тысячах километрах от него депутаты в Страсбурге.

Но слово в слово. Как будто и тот, и те, другие, находились в одном месте. Например, на Мальдивах.

Затем было найдено важное дополнение: Россия наконец должна согласиться разместить на территории Донбасса миротворцев ООН на линии разграничения сторон, включая «неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы». Что естественно. Так как, согласно фантазии киевских стратегов, Россия в тентованных белых гуманитарных КАМАЗах перевозит через границу разобранные танки и самоходки, миллионы тонн снарядов и дивизии чеченских головорезов вместе с лошадьми. Хотя те тоже мечтают о Мальдивах. Особенно лошади.

Решение донбасского кризиса было найдено, и участники встречи с чистым сердцем пошли по своим делам. В разные стороны. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в Дубай, а не на Мальдивские острова. Потому что встреча с представителями России пройдет в Дубае, а не на Мальдивах.

А Петр Порошенко двинулся домой, размышляя, куда бы еще съездить. Ответ пришел сам собой.

На Мальдивы!