Александр Юдин: «Все равно мы всех обыграем на Олимпиаде»

Москва, 24 января. Серебряный призер чемпионата мира 2002 и бывший защитник СКА Александр Юдин рассказал Федеральному агентству новостей о том, как может отразиться недопуск пяти хоккеистов сборной России на результатах предстоящей Олимпиады в Южной Корее.

«Да мы все равно всех обыграем. Отыгрывают просто, что кто-то когда-то был пойман. Да не надо их вообще слушать. Если из НХЛ никого нет, а КХЛ — вторая по силе лига мира, то мы все равно будем фаворитами. А они, как были нехорошими людьми, так и останутся. У нас есть хоккеисты, способные заменить тех, кого не допустили, на таком же уровне. Можно не переживать»,— считает Юдин.

Ранее стало известно, что МОК не дал разрешение на участие в Олимпиаде в Пхенчхане Антону Белову, Алексею Береглазову, Михаилу Науменкову, Валерию Ничушкину и Сергею Плотникову.