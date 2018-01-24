Накануне президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, главной темой которых стала ситуация в Сирии. Не осталась без внимания и ситуация в Африне, где турецкие войска совместно с протурецкими вооруженными группировками проводят военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований.

Как сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на источники в правительстве Турции, Реджеп Эрдоган подчеркнул, что «Оливковая ветвь» направлена на «освобождение Африна от террористических организаций»: курдской партии «Демократический союз» (PYD), «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ)».

В сообщении пресс-службы Кремля говорится о том, что обе стороны «акцентировали важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса, которая должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии».

Напомним, как ранее сообщили в Минобороны, в первый день операции турецких войск, 20 января, для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих» оперативная группа Центра по примирению враждующих сторон и военной полиции была передислоцирована из Африна в район Тель-Аджар. Здесь российские военные оказывают помощь мирным жителям, которые покидают район боевых действий.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил, почему Россия не вмешивается в противостояние Турции и курдских вооруженных формирований на территории Сирии:

«Турция не первый раз проводит операцию за пределами своих границ против курдских вооруженных формирований. Точно также, с применением авиации и наземных сил, Турция действовала в Иракском Курдистане. В этом отношении Турция последовательно занимает позицию по предотвращению угроз своей целостности и безопасности своего суверенитета, как она предполагает, исходящие из курдских анклавов на территории сопредельных государств — Ирака и Сирии».

Причем, как отметил наш собеседник, эти операции традиционно проводились достаточно ограничено и по времени, и по территории:

«Они имели четкую географию, куда заходили турецкие войска, и точное время начала и окончания операции, когда войска уходили обратно. Поэтому не приходится сомневаться, что с Африном будет такая же ситуация. Это не будет полномасштабная военная операция, или постоянное присутствие турецких вооруженных сил на территории Сирии. В этом отношении это не первый прецедент, и поэтому относиться к нему нужно с точки зрения истории данного вопроса».

По мнению эксперта, турецкая операция в Африне была спровоцирована США, которые объявили о создании зон, подконтрольных курдским вооруженным формированиям:

«Курдские вооруженные формирования организовывались США, вооружались США, поддерживались США и морально и политически в создании пусть и не признанного, пусть не оформленного, но квази-курдского «государства» на территории Сирии на границе с Турцией».

Эксперт отметил, что Турция не могла и не была готова идти на такие уступки:

«Данный процесс не входил и в ту стратегию развития Сирии, которой последовательно придерживается Российская Федерация. В этом отношении позиция Соединенных Штатов на зоны в «Сирийском Курдистане» одинаково не приемлема и для России, и для Турции. Россия дала Турции возможность самостоятельно решить эту проблему, не вмешиваясь в конфликт. Россия традиционно в этом конфликте не занимает ничью сторону окончательно: ни турецкую, ни курдскую, признавая право народов на самоопределение, с одной стороны, но и признавая целостность государств, существующих в настоящий момент, с другой стороны».

Эксперт считает, что данная проблема должна решаться мирным путем за столом переговоров и уж, тем более, без вмешательства третьих сил, которыми в данной ситуации являются Соединенные Штаты:

«В настоящий момент есть определенное согласие, определенное понимание позиций России и Турции. Именно в этом понимании и развивается ситуация вокруг сирийского Африна. Опять же, главное политическое событие — это предстоящий Конгресс национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи».

По словам нашего собеседника, курды должны принимать в нем участие:

«Собственно, этого пока никто не отменял. Как раз участие курдов в строительстве будущего единого сирийского государства — это та линия, которую предлагала Российская Федерация и которую Российская Федерация поддерживает. Те курдские группы, которые в этом не участвуют, вряд ли могут рассчитывать на какую-то серьезную поддержку со стороны Российской Федерации».

Эксперт подытожил, что сочетание всех этих факторов мы и видим сейчас при реализации операции «Оливковая ветвь»:

«Достаточно уважительное отношение к позиции России, к позиции Турции и к официальному Дамаску со стороны всех участников».

Наш собеседник особо подчеркнул, что Турция не действует против курдской общины вообще:

«Потому что курдская община находится и на территории Турции, и курдские партии принимают участие в выборах, которые проходят в Турции, курды представлены в турецких законодательных органах власти. Поэтому говорить, что Турция воюет против всех курдов, не стоит. Турция заинтересована в том, чтобы курдская община, живущая в Турции, мирно участвовала в построении единого турецкого государства, не посягая на его целостность. В общем, такое же отношение Турции к курдским общинам, проживающим и на территории сопредельных государств. Мирные жители, участвующие в мирном процессе на территории других государств никто не собирается уничтожать или притеснять их право на построение единого сирийского государства, если говорить про Сирию».

1 Организация запрещена на территории РФ.