Турция считает важным проведение конгресса нацдиалога Сирии в Сочи — Анкара

Анкара, 24 января. Турция придает большое значение конгрессу нацдиалога Сирии, который состоится в Сочи в конце января, заявил вице-премьер республики Мехмет Шимшек. По его словам, Анкара будет и дальше поддерживать усилия России в этом направлении.

«Мы придаем очень большое значение конгрессу в Сочи и российским усилиям по поиску урегулирования конфликта. Мы благодарны за эти усилия», — отметил он.

Шимшек подчеркнул, что встреча лидеров России, Турции и Ирана уже принесла свои плоды. Власти Турции серьезно относятся к этому процессу и намерены его продолжать.

Напомним, что конгресс нацдиалога Сирии в Сочи состоится 29-30 января. Инициатором мероприятия выступил президент РФ Владимир Путин, который считает, что встреча в Сочи позволит продвинуть женевские переговоры. Предполагается, что в конгрессе примут участие все основные политические силы Сирии, а также представители разных конфессий и народов.

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