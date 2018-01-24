Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

Федеральное агентство новостей продолжает публиковать сочинения победителей конкурса «Россия, устремленная в будущее».

Проведение Всероссийского конкурса сочинений инициировал 1 сентября 2017 года президент Владимир Путин. Он предложил школьникам подумать о том, какой они видят Россию на рубеже 2040-2050-х годов. На его предложение откликнулись почти 2 млн человек, жюри отобрало на конкурс 437 тысяч работ, 100 сочинений были признаны лучшими и вошли в итоговый сборник.

На встрече с победителями конкурса глава государства отметил: его особенно порадовало, что школьники писали именно о своей роли в будущем страны. Владимир Путин выразил надежду на активное участие юных граждан в жизни России. В будущем, подчеркнул президент, эти ребята смогут руководить нашей страной.

Азизов Мухаммедали Замирович

Республика Дагестан, г. Махачкала

10-й класс, ГБОУ «Республиканский многопрофильный

лицей-интернат для одаренных детей»

Запах родной земли

Вижу себя маленьким, лет пяти-шести. Я в родном селении. Дома чисто, сухо, тепло, пахнет сушеными яблоками. Бабушка подоила корову, сейчас переливает молоко в банку. Запах парного молока, запах детства и дома. Где мой дом, моя родина? Конечно, в горах.

Ах, горы, горы! Есть ли на земле чудо, которое может сравниться с вами по красоте и величию?! И хотя я могу назвать себя горожанином, вслед за Робертом Бернсом и Расулом Гамзатовым хочу воскликнуть: «В горах мое сердце!» И добавить от себя: «Где клекот орлиный, где эпос былинный».

Мою родину — Дагестан — называют Страной гор. И еще «горой языков». Здесь на небольшой территории уже много веков единой семьей живет множество народов, у каждого свой язык, обычаи и традиции. Но эти различия совершенно не мешают аварцам, кумыкам, даргинцам, лакцам, лезгинам и еще тридцати пяти национальностям радоваться друг за друга или соболезновать, если кого-то постигнет горе. Потому что уже давно мы научились ценить человека не по тому, на каком языке он разговаривает, а по тому, какие у него личностные качества и какие поступки он совершает.

Ну что ж, отправляемся дальше в горы!

Не только из-за красоты так дороги мне горы и родное селение Курах. Там живет моя бабушка Фазилат, там могилы моих предков, моего любимого дедушки Загидина. Там я бываю часто, обязательно раз в месяц навещаю бабушку.

Поднимаясь по горному серпантину, чувствуешь, как твою голову дурманит пьянящий горный воздух. Вдохните глубже. Ощутили его сладость? Именно он дает горцам силу, лечит и согревает родниковой чистотой их души.

Оглянитесь вокруг. Какое чудо эти горные луга! Божественный запах полевых цветов, стрекот кузнечиков, жужжание диких пчел — как это все чудесно и незабываемо.

С давних времен Кавказские горы привлекали взоры художников и поэтов всего мира. Они очаровывают манящей красотой, первозданностью и необычайным величием. Острые вершины, словно обереги, хранят покой местных жителей, мятежный нрав которых, как свист ветра в ущелье. А горные родники и водопады напоминают танец горянки — скромной, гордой, непокорной.

Поднимемся чуть выше в горы, где с вершин не сходят ледники, где одни только скалы, и мы увидим горных козлов, туров. Это рогатые цари — грациозные, невозмутимые, как и сама природа горных вершин.

Посмотрите в небо. Видите, это парит орел — гордая птица, символ наших гор. Ни одно творение рук человеческих, ни одно изобретение не сравнится с его свободным полетом. Он, словно страж, хранит и оберегает свои владения.

Под стать природе и величие души горцев. Радушие и гостеприимство — главный закон Страны гор.

А вот и мой родной Курах. У порога нас встречает бабушка. Ее память хранит много местных легенд и преданий, например об ужасной женщине, живущей в лесу и поедающей маленьких детей. Теперь-то я понимаю, что нам эти страшные истории рассказывали, чтобы мы не убегали в лес, но ведь мы, дети, хотели проверить, правда ли это, и каждый день отправлялись в лес на поиски этой женщины.

Нас, шестерых братьев и сестер, мой папа все время возит по уникальным уголкам Дагестана. Раньше, когда был жив дедушка Загидин, мы делились с ним впечатлениями от поездок, а он рассказывал нам подробнее об этих местах. Дедушка был учителем литературы и знатоком истории. Особенно запомнилось мне предание о семи братьях и сестре, защищавших родную землю от полчищ Надир-Шаха. В Табасаранском районе сохранилась крепость, которая так и называется: Крепость семи братьев и сестры. Слушая тихий, выразительный голос дедушки, я представлял себе могучих братьев-богатырей, храбро сражающихся с врагами, стройную, хрупкую девушку, их несчастную сестру, аромат сырой земли, перебиваемый запахом дыма и гари. Мои переживания стали складываться в стихотворные строки:

Полынный ветер гор трепал ей косы,

Сраженья жар ей обжигал лицо.

В дыму вставало солнце. Словно слезы,

Роса сверкала на глазах цветов.

В этих легендарных местах я ощутил, что моя земля, кроме аромата цветов, имеет еще стойкий запах крови, которая проливалась нашими предками за свободу родного края. И в эти страшные моменты все народы Дагестана объединялись и давали отпор врагу. Так было двести, сто лет назад, так было в 1999 году. Так будет всегда.

В истории моего селения есть поучительная страница. После разрушительного нашествия монголо-татар в Курахской долине все опустело. Оставшиеся в живых люди спрятались в горах. Птицы и животные исчезли. Родники высохли. Растения погибли. Запах смерти царствовал повсюду. Однако спасшиеся горцы после ухода завоевателей вернулись и заново отстроили село. Нашли здесь приют и люди из других аулов, оказавшихся в самых труднодоступных ущельях Курахских гор: табасаранцы, лакцы, даргинцы, агулы, аварцы, евреи, грузины. С тех пор их потомки живут и здравствуют в Курахе.

Мое родное село может стать примером того, как разные по крови люди стали братьями. Что же их объединяет? Любовь к родному селению, забота о нем и желание сделать его процветающим. Это цементирующая цель. Так разве у нас, россиян, не такая же общая цель — сделать Россию великой?! Для этого, я думаю, нужно забыть о личном и объединить усилия. В моих жилах течет лезгинская, ингушская, русская, еврейская, табасаранская кровь. Так и мой Дагестан — это один организм, единое тело и душа. А душа, как известно, бессмертна.

Мы идем сейчас мимо дома моих соседей. Какой вкусный запах! Это запах свежеиспеченного хлеба, запах уюта и гостеприимства. Давайте зайдем. Нас сразу усадят за стол и будут угощать. И попробуйте отказаться! Более глубокой обиды представить себе трудно.

А если попадете на сельскую свадьбу, получите впечатления на всю жизнь. Собирается все селение, обязательно готовят национальные блюда. Начинается пир, не затихающий несколько дней! Песни поются на лезгинском, аварском языках, но, конечно, больше всего на русском языке. Радость объединяет людей! И здесь, глядя на такие добрые, веселые, родные лица, ты чувствуешь: я частица чего-то большого, значительного, название которому — народ. И гордость, счастье возвышают душу. А вокруг шумит и ликует свадьба.

Я думаю, что краше и величественнее моих родных гор нет ничего на свете. И нет душевнее и мужественнее людей, чем мои земляки. Конечно, хотелось бы, чтобы мы бережнее относились к своим природным богатствам, ценили, сохраняли их и безмерно поклонялись тому, что дала нам природа. А главное, помните, что самый сладкий, дорогой и незабываемый — это запах родной земли! А самое важное и ценное — чистая и верная дружба. Как у народов Дагестана.

Шумилин Владислав Вячеславович

Воронежская область, г. Воронеж

10-й класс, ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия

им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»

Я сегодня и завтра, или Письмо в будущее

Здравствуй, Владислав! Пишу письмо тебе, самому себе через двадцать лет, из далекого 2017 года. Ты — это я, но не совсем я. Ты офицер, много сделавший для Отечества, человек, умудренный жизненным опытом. А я еще ученик 10-го класса, воспитанник кадетского корпуса (инженерной школы) ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина». И все же без меня не было бы и тебя такого, каким ты стал. Истоки того, что ты сделал для людей, здесь, в моем и нашем настоящем. Каково же оно? Возможно, там, в твоем далеком будущем, ты уже о чем-то забыл, а я хочу напомнить тебе об этом.

Помнишь, как с детства мечтал стать военным, так как мой отец, офицер российской армии, воспитывал меня в духе патриотизма, рассказывал о бесстрашии русского народа и его подвиге во время Великой Отечественной войны, о том, как ему приходилось воевать в «горячих точках», отстаивая интересы Родины за ее пределами? Именно отец передал мне свою любовь к профессии военного, и для того, чтобы убедиться в правильности своего выбора, я решил поступить в кадетский корпус. Это было в июле 2017го.

Проверку на прочность я прошел. Было трудно, но интересно. Трудность состояла в том, что пришлось научиться жить по строгому распорядку дня, беспрекословно, по-военному выполнять приказы воспитателей, рационально использовать время и хорошо учиться, чтобы регулярно отпускали в увольнение. Все это организовало меня, полностью перестроило жизнь с «гражданки» на военный лад. Я стал другим человеком.

А еще переносить все трудности помогала моя мечта о поступлении на факультет радиоэлектронной борьбы и информационной безопасности. Для меня это был «факультет мечты», потому что здесь готовят высококвалифицированных специалистов в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и информационной безопасности для войск РЭБ ВС РФ. Это факультет технологий будущего, где сказка воплощается в жизнь. К таким технологиям можно отнести военные комплексы, формирующие «защитное поле», способное отклонить в сторону атакующие ракеты или даже уничтожить их на большом расстоянии от цели.

В качестве примера востребованности комплексов радиоэлектронной борьбы хочу привести события, произошедшие в апреле 2014 года в акватории Черного моря.

Российский самолет Су-24, круживший над американским эсминцем «Дональд Кук», без вооружения, с помощью средств радиоэлектронной борьбы, полностью «ослепил» корабль, в результате чего отказали навигационные системы и системы управления эсминцем. Американцы не просто растерялись, они были морально уничтожены нашим новым секретным «оружием будущего», которое заставило их испытать унизительную беспомощность, поэтому им ничего не оставалось сделать, как быстро уйти из акватории. В этот момент я испытал чувство гордости за нашу армию, за страну. Ради одного этого стоит быть военным!

Также хочется вспомнить о событиях в Сирии и о том, какой вклад вносят комплексы РЭБ в борьбу с международным терроризмом. Самодельные взрывные устройства, для которых в качестве детонатора используется мобильный телефон, являются опаснейшим видом применяемого террористами оружия. Однако современные российские комплексы РЭБ способны глушить не только средства связи, но и вражеские летательные аппараты, тем самым предотвращая взрывы, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы. Сами по себе комплексы радиоэлектронной борьбы не несут никакой угрозы, так как не оснащены ракетным, бомбовым и другим вооружением. Однако они способны нейтрализовать системы ПВО противника, навигации и связи. В данных условиях враг оказывается не в состоянии провести военную операцию. Таким военным секретам учат на «пятом факультете»!

Я считаю, что будущее России зависит от мощной армии, благодаря которой она занимает лидирующие позиции на международной политической арене. Наша армия нуждается в молодых, перспективных и талантливых специалистах, одним из которых ты, Влад, и стал. Еще двадцать лет назад, глядя на бравых курсантов, марширующих по территории военно-воздушной академии, ты испытывал чувство гордости оттого, что скоро будешь с ними в одном строю — строю защитников Отечества!

Мое письмо близится к завершению. Заканчивается самоподготовка, сейчас мы отправляемся на плац заниматься строевой. И все же хочу сказать еще вот что. С годами человек становится опытнее, но нередко теряет остроту восприятия мира, свойственную юности. Перечитывай иногда мое письмо из 2017 года, чтобы в твоей жизни были неразделимы мудрость зрелости и романтика юности.

Владислав

Ухватова Ольга Павловна

Пензенская область, г. Сердобск

9-й класс, МОУ «Лицей № 2»

Сделаем мир лучше!

Здравствуй, Оля!

По телефону, сама знаешь, мыслями особо не поделишься, вот и решила письмо тебе отправить.

Я не забыла наш разговор в гостях у твоей бабушки. Тем летом, когда ты приезжала в Сердобск навестить ее, я не поверила, что мы, молодежь, можем принести столько пользы обществу.

Понимаю, как ты занята: и учишься хорошо, и в волонтерском движении участвуешь. Я нашла твою страничку на вашем сайте Волонтерского центра РЭУ имени Г. В. Плеханова. Ты участвовала в организации матча чемпионата России по футболу «Спартак» — ЦСКА? Да! Помогала на Международной научно-практической конференции? Еще как! Общалась с воспитанниками детских домов, с детьми с ограниченными возможностями здоровья в финале Спартакиады «СемьЯ: веселые старты»? Думаю, твоя добрая улыбка им запомнилась, Оль. Какая интересная у вас, студентов-волонтеров, жизнь!

Прошел год, как мы не виделись, и мне теперь не стыдно и о своих делах рассказать. Я теперь с тобой солидарна: молодые люди с активной жизненной позицией, если они волонтеры, могут сделать мир лучше. И даже школьники. Конечно, они должны быть неравнодушными.

В моем лицее № 2 г. Сердобска есть отряд «Ладошки счастья». Ребята помогают сиротам и пожилым людям. Лицеисты-волонтеры оказывают не только физическую помощь нуждающимся людям, но и психологическую поддержку, организуя для них развлекательные мероприятия.

Я принимала участие в празднике, посвященном Дню пожилого человека, новогодних торжествах, устраиваемых для детей-сирот и детей-инвалидов. Всем запомнилась акция «Лето в подарок»: и территорию Сердобского Дома ветеранов благоустраивали, и гуляли с пожилыми людьми на свежем воздухе, и беседовали с ними, и книги читали тем, кто не может выходить из помещения. Осенью мы обрезали там яблони, смазывали деревья садовым варом, убирали листья. Предствляешь, Оля, каким красивым будет сад весной! Сколько радости и счастья можно было увидеть в глазах пожилых людей! Это очень воодушевляет.

Наш отряд недавно отмечал свое пятилетие. Традиционно состоялось посвящение новеньких в волонтеры (а у вас в универе такое мероприятие проводится?). Ура! У меня теперь есть галстук члена отряда «Ладошки счастья»! Уверена, ты меня понимаешь: быть волонтером очень почетно.

Помогая людям, «Ладошки счастья» приносят добро, а значит, и мир делают лучше. На мой взгляд, помощь окружающим — это одно из самых благородных стремлений человека, и тот, кто вовлечен в добровольческую работу, учится прощать людей, быть снисходительным и милосердным.

В твоем университете, Оля, сейчас 1140 волонтеров. У нас, в маленьком провинциальном городке, их более 3000 человек, среди них не только школьники, но и студенты, рабочая молодежь. В волонтерском полку постоянно прибывает, а реализованных проектов становится все больше и больше.

Так, ребята активно участвуют в акции «Помоги ветерану»: помогают в благоустройстве придомовой территории, работают в огороде, убирают помещения.

К 9 Мая были проведены масштабные акции «Вы не одни», «Спасибо деду за Победу», «Поклонимся великим тем годам…». Я всегда во флешмобе участвую и в акции «Георгиевская ленточка».

Летом волонтеры контролируют пляжные зоны, ремонтируют ледовые площадки, принимают участие в работе «социальных поездов».

В рамках акций «Протяни руку помощи», «Твори добро», «Поделись с друзьями» были собраны игрушки, канцтовары, одежда для ребят из малоимущих семей.

Помимо социального волонтерства, есть еще информационное — пропаганда здорового и безопасного образа жизни и других замечательных идей. Как ты думаешь, Оль, информационное волонтерство перспективно?

Это направление меня очень привлекает: мне нравится оформлять стенды и плакаты, выступать перед младшими ребятами или одноклассниками. Оно дает возможность донести до школьников и студентов, взрослых идею о необходимости создания новых подобных организаций и участия в них. Как хорошо ощущать причастность к важному общему делу, помогать людям. Может, так мир станет лучше?

Пока, Оль!

P. S. Желаю успехов в передаче опыта новым добровольцам! Скоро и я к ним присоединюсь (вот закончу лицей…).

Фирсова Дарья Александровна

Республика Татарстан, г. Казань

11-й класс, МБОУ «Гимназия № 122 имени Ж. А. Зайцевой»

Лицо России, устремленной в будущее

Его глаза горят огнем, а жизнь бьет ключом; ему все нипочем, он молод, силен и открыт миру всей душой; однажды он понял, что ему мало того, что он имеет — ему захотелось целый мир. Тогда он твердо решил, что его призвание — быть волонтером.

Поначалу он не знал, куда направить неисчерпаемую энергию юности и неутолимую жажду жить не только лишь для себя, но и для других. Судьба привела его в центр подготовки волонтеров. Они — миссионеры XXI века, ребята с горящим сердцем, выбравшие важное дело, где нет места корысти и материализму: их главная награда за труд — улыбки и благодарности от тех, кому так необходима их помощь. Волонтеры вездесущи: они едут на край земли, будь это город их родной страны, иное государство, другой конец света; они всегда окажутся там, где нужны.

Наверное, именно желание быть нужным людям — главное для волонтера. Мы ощутили это на себе. В Казани, моем родном городе, в 2013 году прошло крупнейшее спортивное событие — Летняя Универсиада (всемирная олимпиада студентов). Искреннее желание помочь, стремление оказаться причастным к истории, которая пишется на глазах, проявились именно в волонтерстве. Конечно, Россия, устремленная в будущее, — это и технологии, строительство, новые методики в обучении… Но для меня лицо моей России — лицо волонтера. В 2013 году я еще по возрасту никак не могла работать вместе с волонтерами, но запомнила этих ребят, и эта память сливается с ощущением праздника.

Вот он, счастливый и окрыленный, в яркой форме, с новеньким бейджем. Теперь он — участник грандиозного события, к которому готовилась вся страна. Были построены спортивные комплексы (а из шестидесяти четырех объектов Универсиады-2013 тридцать четыре были новыми!), отремонтированы дороги, и город, где пройдет спортивный праздник, преобразился: вокруг цветы, лужайки, уютные скверы и парки, на каждом шагу многочисленные указатели — все приветствует гостей из разных городов и стран огромной Земли. А Волонтер готов встретить прибывающих, помочь и подсказать. Здесь пригодилось и знание иностранного языка, без него как без рук; с пониманием людей из других стран приходит и понимание культуры и ценностей, что меняет мировоззрение навсегда.

Это я понимаю сейчас, став старше, а тогда просто наслаждалась: яркие информационные палатки в самых посещаемых местах города, громкие объявления в мегафон о сегодняшних соревнованиях и, главное, много улыбок.

Волонтер вышел на свою первую смену. Он полон нетерпения наконец применить свои знания, которые с усердием добывал. Энергия, которая свойственна лишь молодости, помогает Волонтеру не унывать. Его задача — помогать людям и дарить им частичку нескончаемой радости. Он берется за любое поручение, может рассказать об истории города, с легкостью поведать о том, как добраться до спортивных объектов, а с организационными вопросами справляется за считанные секунды.

Особенно меня поразила карта мира, висевшая в информационной палатке около торгового центра: на нее были наклеены маленькие, со спичечный коробок, фотографии людей, приехавших на Универсиаду из разных уголков Земли. Людей фотографировали волонтеры. Прикреплены были фото только с одной стороны, будто странички книги, которую можно листать. Целый мир смотрел на меня, улыбаясь, с этой карты! А парнишка-волонтер, заметивший мое изумление, стал рассказывать о китайцах, говоривших по-английски с таким акцентом, что понять его было практически невозможно, о паре молодоженов из Канады, приехавшей в Казань на Универсиаду в свое свадебное путешествие, о семье с Байкала, стремившейся поддержать старшего из пятерых детей — он должен был «взять золото», как сказала его мама. И столько гордости за свой город и свое дело было в глазах дружелюбного парня! Он так радостно улыбался. Именно его открытое, дружелюбное лицо для меня — лицо России, устремленной в будущее.

Конечно, были моменты, которые, казалось бы, могли омрачить волонтерские будни: грубые прохожие, большие нагрузки, неблагодарность и пренебрежение к такой работе, бескорыстной и безвозмездной. Но каждый день те, кому Волонтер так самоотверженно помогал, дарили ему улыбки и теплоту, которые стали его батарейкой, и вот он снова готов дарить себя этому миру.

Праздник спорта завершился. На роскошной церемонии закрытия вместе с тысячами таких же молодых и окрыленных юношей и девушек вышел он. Волонтер чувствовал: овации адресованы и ему, и его команде, он чувствовал единение со своими товарищами, восторг молодости, теплоту дружбы. Его переполняли эмоции. В этот момент он осознал, что в нем проснулась вера в будущее, ведь пока есть те, кого зов сердца привел туда, где их помощь так необходима, человечество не станет малодушным и безразличным. Он знал, что нужен; он готов отправиться на край света за своей мечтой. И повсюду его будут встречать с распростертыми объятиями, на него равняться. Верю, что его пример заразителен: он станет героем для сотен молодых людей, вдохновит их стать частью светлого будущего.

Он — лицо новой России. России будущего. Он — Волонтер.

Фролова Полина Сергеевна

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

11-й класс, МБОУ СОШ № 2

Настоящее — путь в будущее

Будущее любой страны зависит от людей, живущих в ней. Именно они развивают различные отрасли производства, улучшая ее экономическое и политическое положение: строят дома, учат детей, покоряют космос, создают новые технологии, борются за мирное существование всех наций и народностей... В любом деле особенно ценятся профессионалы. Для меня пример таких людей — мой папа, Шилов Сергей Анатольевич. Уже 33 года он несет свою вахту в Заполярье, на Ямале, в суровом и холодном крае, где основным средством передвижения и людей, и грузов является самолет. Отец прошел путь от простого авиадиспетчера до руководителя полетами. Как мне кажется, люди его профессии часто остаются в тени. Пассажиры даже не догадываются, кто обеспечивает им безопасность полета. Авиадиспетчер — это…

— Пап, почему ты захотел работать именно авиадиспетчером?

— С самого детства я мечтал связать свою жизнь с авиацией. Мы с другом поехали поступать в Омское училище. Не поступили. Нам посоветовали попытать удачу в Риге — подали документы на авиадиспетчера. Поступили. Я не жалею о том, что пошел в эту профессию. Я получаю удовольствие. Опыт постоянно накапливается. Начинал я простым диспетчером, а сейчас уже работаю руководителем полетов.

— Что входит в функциональные обязанности авиадиспетчера?

— Я обслуживаю воздушные суда: предупреждаю о возможном столкновении на земле и в воздухе, упорядочиваю движение, оповещаю их о состоянии полосы, о возможности возникновения нестандартных ситуаций. Например, о вынужденной посадке, технических неисправностях. Диспетчер должен знать порядок действий при внезапном закрытии аэродрома из-за метеорологических условий.

— Какие трудности встречаются в работе диспетчера?

— Диспетчер работает в пиковые часы, у него на связи может находиться одновременно до 15 воздушных судов. Все они летают под определенными позывными, которые состоят из комбинации цифр или букв. Необходимо контролировать очень большой поток информации. Сложность представляют и частые ночные смены. Предъявляются высокие требования к состоянию здоровья, знанию английского языка.

— Были ли чрезвычайные ситуации во время дежурства?

— Конечно, были. Много. Например, мы обслуживали воздушное судно, которое пролетало зону Салехарда. У него отказало два двигателя из четырех. Обеспечивали ему посадку на аэродроме. Отказывала и радиосвязь. Тогда мы разводили судно с другими воздушными судами. Другой случай: на борту находились больные люди, экипаж принимал решение об экстренной посадке в целях оказания больным необходимой медицинской помощи. Третий случай: несколько лет назад в наш город прилетал борт № 1 с Президентом России. Посадка осуществлялась в сложных метеорологических условиях, но мы с коллегами справились и с этим.

Такие ситуации требуют от диспетчера знания всех нормативных документов, инструкций, процедур обслуживания. Личностные качества авиадиспетчера тоже немаловажны. Надо быть внимательным и собранным, уметь быстро принимать решения. У командира воздушного судна находится порой до 400 человек за спиной, а у авиадиспетчера 15 таких бортов. Это колоссальная ответственность.

— А бывали ли у тебя на работе смешные случаи, курьезы?

— Наша работа очень серьезная. Диспетчер не должен отвлекаться ни на какие внешние факторы. Вне рабочего времени — да. Постоянно случается что-то веселое. Например, раньше воздушные суда обозначались позывными только с цифровым значением, часто они были созвучны. Между экипажами происходило недопонимание, мы друг друга подкалывали: например, обращались к одному борту, откликался другой. А однажды была сильная метель, никакой общественный транспорт не мог добраться до аэропорта. Мы были на работе целые сутки, скупили и съели всю еду в буфете. На аэродроме, кроме нас, базировался экипаж Л-410 из Чехословакии. Они проводили испытания самолета на лыжных шасси в северных широтах. Поздно вечером они, голодные, подошли к нам, попросили кипяток. Мы их усадили за стол, накормили и напоили. Потом за нами приехали вездеходы.

Когда начались первые полеты иностранных авиакомпаний, для их обслуживания подготовили несколько диспетчеров, владеющих английским языком. В их числе был и я. Полеты производились французской авиакомпанией «AirFrance». В субботу их рейс вылетал из Парижа в Токио, а в воскресенье возвращался обратно. В субботу была моя смена, я отработал ее, в воскресенье сдал дежурство, пошел домой. Стоя на остановке, вспомнил, что у новой смены нет специалиста, владеющего английским языком. Я заметил руководителя полетов, он стоял у окна и курил. Спросил его, кто же будет обслуживать французский рейс. Он изменился в лице, изо рта выпала сигарета, он начал махать руками и кричать: «Возвращайся обратно!» Иногда вспоминаем эти ситуации на разборе и смеемся.

— Что ты можешь пожелать молодым людям, желающим освоить профессию авиадиспетчера?

— Тщательно взвесить свое решение. Я убежден, что человек должен любить свою работу, получать удовольствие от того, что он делает. Только тогда он станет классным специалистом, полезным и нужным своей стране. Не надо бояться трудностей, ответственности, необходимо хорошо учиться, чтобы овладеть профессиональными навыками и умениями.

Даже в повседневной жизни мой папа увлечен работой. С ним всегда интересно. Любой пролетающий мимо самолет не остается без его внимания: он называет модели и маршруты их следования. В свободное время наблюдает за самолетами на «Воздушном радаре», слушает переговоры авиадиспетчеров и летчиков, постоянно совершенствуется. Когда мы летим в отпуск, то всегда уступаем ему место у окна. Папа весь полет смотрит в иллюминатор. Он замечает ошибки пилота, следит за курсом движения в специальной программе. Смотрит за передвигающейся на экране точкой весь полет! У него целая коллекция одежды с рисунками самолетов. Самолеты — это его ЖИЗНЬ!

Именно такие специалисты, увлеченные своей работой, обеспечивают будущее страны. Я бы хотела стать таким же профессионалом своего дела, как мой папа. Он мечтает, чтобы я продолжила семейную династию — стала авиадиспетчером. До окончания 11-го класса остались считанные месяцы, и я сделала свой выбор: я буду авиадиспетчером!

Козляев Константин Павлович

Калужская область, г. Козельск

11-й класс, МКОУ СОШ № 1

Природа России, сохраненная для потомков (Письмо правнуку)

Я сижу у раскрытого окна. Легкий осенний ветер ворошит опавшую листву, вот он подхватывает сорвавшийся с ветки дубовый листок и плавно опускает мне на раскрытую книгу…

Он упал с дуба, посаженного в честь рождения моего деда. Я люблю помечтать, поразмышлять в сени этого еще молодого дерева. Вот и сейчас я смотрю на этот листок и думаю: смогут ли мои дети, внуки, правнуки любоваться этим дубом, его резными листьями.

Мои мысли бегут и бегут дальше…

Смогут ли мои потомки и через сто лет видеть все то, что вижу вокруг себя я, любоваться чудесными творениями природы, которыми восхищаюсь я?

В голове созрело твердое решение написать письмо.

Кому? Тебе, мой дорогой правнук. То самое письмо, которое ты сейчас и читаешь.

Ну что, привет, дружище!

(Интересно, какое письмо ты читаешь? То, которое я спрятал в дупле дуба — стоит наш красавец? — или то, которое я записал на флешку — для тебя «столетний электронный динозавр»?)

О чем мы будем говорить? О нас, о нашем прекрасном мире, о нашей России.

Я уверен, что природа нашей Родины и по прошествии многих лет все так же потрясающе красива.

Запомнились мне слова Блаженного Августина: «Мир — это книга. И кто не путешествовал по нему — прочитал в ней только одну страницу». Близится мое совершеннолетие, и я скоро смогу приоткрыть эту книгу, начать самостоятельно путешествовать по всему миру, но начну я обязательно с бескрайних просторов России: ее цветущих полей, величественных гор, могучих рек и необъятных лесов. Столько мест стоит посетить! Но, к сожалению, одного письма не хватит, чтобы описать все чудеса природы. Поэтому я расскажу тебе лишь о нескольких.

Многие из таких чудес находятся в самых потаенных уголках России. Ярким тому примером является водопад Илья Муромец. Находится он на полуострове Медвежий острова Итуруп (Курильские острова). Говорят, он особенно красив зимой, когда его огромные застывшие каскады в сочетании с живыми потоками создают картину неописуемой красоты. Раз я начал рассказывать о чудесах Дальнего Востока, то обязательно стоит сказать о Ленских столбах. Но чтобы оценить их красоту, тебе также придется дождаться нужного момента. На рассвете скалы, освещенные лучами восходящего солнца, напоминают величавый средневековый замок. А вот на закате, наоборот, вид скал несколько зловещ, и похожи они на дворец злого колдуна.

Но все эти чудеса природа искусно прячет. Защищает? От человека?..

Сохранилось в моих родных козельских землях чудесное место с таинственным названием «Чертово городище». Легенда гласит, что это необычное место с огромными валунами, с непролазными кущами — владения самого черта, который так закрутит, так запутает, одним словом, заведет тебя туда, откуда дороги не найти. Мало кто отваживался раньше и отваживается сейчас вторгнуться в них. И может, именно благодаря этой «защите» уцелели реликтовые растения: папоротник многоножка и светящийся мох схистостега, сохранившиеся с доледникового периода! Разве это не чудо?! Соприкоснуться в двадцать первом веке с первозданной красотой… А в двадцать втором веке? Хочется верить — да!

Есть на нашей родной земле еще одно чудо природы — знаменитые Козельские Засеки. Долгое время они были границей Руси, служили ее крепким оплотом. Эти места не только исторически, стратегически важны, но и очень красивы. Древние величественные дубравы, заливные луга, открывающие отличные виды на реку Жиздру, все манят и манят. Как только я попадаю в Засеки, я ощущаю свободу и чувствую гордость, которыми пропитан каждый метр этих уникальных и по-настоящему исторических мест.

Когда-то для защиты южных границ Московского государства наши предки вырубали величественные широколиственные леса, делая засеки — оборонительные линии, сложенные из поваленных деревьев, — сама природа защищала нас. А сегодня на козельской земле, на территории национального парка «Угра», в рамках проекта «Восстанавливаем леса — возвращаем зубров» благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» мы восстанавливаем популяции дуба черешчатого, главной породы европейских широколиственных лесов. (Такой же дуб-красавец растет и в нашем дворе.) На территории нашего Березического лесничества живут и зубры! Их уже тридцать! Тридцать краснокнижных зубров!

И делаем мы это, чтобы защитить природу, когда она в этом нуждается; чтобы и вы, наши внуки и правнуки, могли жить в дивном мире. Своеобразная связь времен, связь природы и человека…

Я уверен, что и ты любишь помечтать в тени нашего семейного дуба, который стал настоящим богатырем.

Я уверен, что у тебя есть возможность любоваться кронами еще молодых — столетних — дубов, посаженных в начале двадцать первого века.

Я уверен, что и через сто лет природа России удивляет своей величественной красотой, заставляя исследовать каждый свой уголок.

Мой милый правнук, когда захочешь познать всю красоту окружающего тебя мира, не забудь о тех чудесах природы, что я описал в своем письме.

Твой прадед Константин