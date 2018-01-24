Филадельфия, 24 января. Профессор Университета штата Пенсильвания Дженнифер Ловенштайн считает, что США стремятся сохранить свое военное присутствие в Сирии.

Преподаватель экономики американского университета заявила в интервью иранскому информационному агентству ИРНА, что Белый дом несет основную ответственность за создание террористических группировок на Ближнем Востоке.

Ловенштайн подчеркнула, что США только прикрываются борьбой с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), но на деле Пентагон стремится любой ценой сохранить военное присутствие в Сирийской арабской республике. В ближайшее время, считает профессор, Соединенные Штаты повторят в Сирии свой опыт поражений в Ираке и Афганистане.

В целом у администрации действующего президента США Дональда Трампа не хватает реального опыта для проведения убедительной внешнеполитической стратегии, резюмировала Ловенштайн.

1 Организация запрещена на территории РФ.