Париж, 24 января. Прокурор Парижа Франсуа Моленс призвал власти ужесточить отношение к женам и детям боевиков «Исламского государства»1.

Заявление французского прокурора стало реакцией на жалобу адвокатов семей шести гражданок Франции, присоединившихся к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Адвокаты пожаловались, что их клиентки «незаконно удерживаются в Сирийском Курдистане», при этом Франция отстранилась от проблемы и «намеренно не вмешивается в ситуацию».

Прокурор Моленс заявил, что у Парижа есть все основания не препятствовать «осуществлению правосудия над исламистами прямо на месте» в Ираке и Сирии.

«Нужно взглянуть на этот вопрос с другой стороны. Если бы у нас были иностранные террористы, которые пришли на нашу землю совершать теракты, разве мы не хотели бы их судить?», — отметил прокурор.

Французская разведка привела данные, в соответствии с которыми в Ираке и Сирии сейчас находятся 690 джихадистов из Франции, порядка половины из них составляют женщины.

1 Организация запрещена на территории РФ.