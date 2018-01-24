Подмосковье вошло в топ-5 регионов по реализации майских указов в сфере ЖКХ

Москва, 24 января. Московская область заняла четвертое место в рейтинге регионов РФ, лидирующих в исполнении майских указов президента России Владимира Путина в сфере государственного управления и ЖКХ по итогам 2017 года.

Подмосковье заняло четвертую строчку рейтинга. Первые три места оказались за Москвой, Свердловской областью и Ямало-Ненецким автономным округом.

При этом в рейтинге по госуправлению Московская область заняла вторую строчку. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область должна войти в пятерку лучших регионов России по всем ключевым направлениям реализации майских указов президента.

Воробьев также добавил, что в Московской области действуют 104 многофункциональных центра, которые расположены в шаговой доступности, как и требуют майские указы президента. При этом число обращений граждан в многофункциональные центры выросло за четыре года с 400 тысяч до 12 миллионов в год, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в сфере ЖКХ не развивается позитивно. Глава государства отметил, что управляющие компании не всегда своевременно и в полном объеме расплачиваются с ресурсными организациями, а также необоснованно завышают тарифы. Владимир Путин дал поручение кабинету министров принять меры, чтобы остановить необоснованное повышение платы за коммунальные услуги.