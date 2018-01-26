Сирия: министр туризма САР принял делегацию Всемирной туристской организации в Дамаске

Дамаск, 24 января. Министр туризма Сирии Бишр Рияд Языджи заявил о необходимости сосредоточить внимание на туристическом секторе страны в ходе встречи с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талебом Рифаи, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

В Дамаске прошла встреча министра туризма САР Бишра Рияда Языджи и генсека Всемирной туристской организации Талеба Рифаи с сопровождающей его делегацией. Министр подчеркнул, что особое внимание стоит уделить секторам деловой и религиозный туризм, поскольку именно они являются важным инструментом для восстановления жизни в районах, освобожденных Сирийской арабской армией (САА) от терроризма.

Рифаи ознакомился с действиями, предпринятыми министерством для восстановлению туристических объектов, а также повышению уровня обслуживания. Генсек ЮНВТО указал на важность национальной программы качества, которая была запущена для продвижения сектора и поощрения внутреннего туризма.

Министр Бишр Рияд Языджи представил проекты, которые будут реализованы для развития туристического сектора в различных сирийских регионах, а также план подготовки кадров, работающих в этой области.

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В свою очередь, Рифаи указал на важность туризма как одной из главных составляющих экономики любой страны и необходимость сосредоточиться на внутреннем туризме, чтобы расширить знания местного населения об истории. Кроме того, Рифаи подчеркнул необходимость ускорить процедуры, способствующие поддержке сектора туризма, а также отметил наличие важных возможностей для правильных инвестиций в Сирию.

После встречи министр Языджи, Генеральный секретарь Всемирной туристской организации и сопровождающая ее делегация посетили Национальный центр визуальных искусств, где им представили программу проходящих там мероприятий. Делегация в сопровождении министра посетила ряд археологических и исторических объектов в старом городе Дамаск, в том числе рынок, мечеть Омейядов, дворцы Аль-Азм и Бейт-Низам - одни из старейших домов Дамаска, которые были восстановлены Фондом «Ага Хана».