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Общество
Свыше 50 км дорог отремонтируют в Одинцовском районе Подмосковья в 2018 году
Политика
Видеодайджест новостей, вечер 24 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 24 января 2018 года

    США мешают расследованию инцидентов с химоружием в Сирии — Песков. Российский Су-57 с новейшим вооружением приступил к полетам. Клинцевич прокомментировал «репрессии» МОК против России. Песков сказал об участии Путина в Конгрессе нацдиалога Сирии.
    17:32 24 Января 2018
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    США препятствуют расследованию инцидентов с химоружием в Сирии — Песков

    Видеодайджест новостей, вечер 24 января 2018 года

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инциденты, связанные с применением химоружия в Сирии. По словам Пескова, США препятствуют реальным расследованиям.
    «Они идут по пути «заматывания» реальных международных расследований предыдущих случаев и, к сожалению, предпочитают путь наклеивания ярлыков без каких-либо оснований», — сказал Песков.
     

    Российский Су-57 с новейшим вооружением приступил к полетам

    Видеодайджест новостей, вечер 24 января 2018 года

    Истребитель пятого поколения Су-57, который оснащен новейшим высокоточным вооружением, приступил к полетам. Об этом рассказал глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.
    Воздушное судно сможет развивать скорость до 2,6 тыс. километров в час. Стартовый полет состоялся зимой 2010 года. 
     

    Клинцевич прокомментировал «репрессии» МОК против России

    Видеодайджест новостей, вечер 24 января 2018 года

    Сенатор Франц Клинцевич отреагировал на отказ МОК приглашать на Зимние Олимпийские игры 2018 в Южной Корее ведущих российских спортсменов.
    «Нужно понимать, что идет гибридная информационная борьба, полем которой стала Олимпиада. А после того, как пройдут соревнования, еще раз скажут — видите, Россия неспособна побеждать, после того, как ее «очистили» от допинга», — заявил Клинцевич.

     

     

    Песков ответил на вопрос об участии Путина в Конгрессе нацдиалога Сирии

    Видеодайджест новостей, вечер 24 января 2018 года

    Дмитрий Песков заявил, что данных об участии главы государства Владимира Путина в Конгрессе национального диалога в Сочи пока нет.
    Стоит отметить, что именно Владимир Путин стал инициатором проведения Конгресса. Его идею также поддержали власти Турции и Ирана. Мероприятие пройдет 29-30 января.
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