Видеодайджест новостей, вечер 24 января 2018 года

«Нужно понимать, что идет гибридная информационная борьба, полем которой стала Олимпиада. А после того, как пройдут соревнования, еще раз скажут — видите, Россия неспособна побеждать, после того, как ее «очистили» от допинга», — заявил Клинцевич.