Видеодайджест новостей, вечер 24 января 2018 года

США препятствуют расследованию инцидентов с химоружием в Сирии — Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал
инциденты, связанные с применением химоружия в Сирии. По словам Пескова, США препятствуют реальным расследованиям.
«Они идут по пути «заматывания» реальных международных расследований предыдущих случаев и, к сожалению, предпочитают путь наклеивания ярлыков без каких-либо оснований», — сказал Песков.
Российский Су-57 с новейшим вооружением приступил к полетам
Истребитель пятого поколения Су-57, который оснащен новейшим высокоточным вооружением, приступил к полетам
. Об этом рассказал глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов
.
Воздушное судно сможет развивать скорость до 2,6 тыс. километров в час. Стартовый полет состоялся зимой 2010 года.
Клинцевич прокомментировал «репрессии» МОК против России
Сенатор Франц Клинцевич отреагировал
на отказ МОК приглашать на Зимние Олимпийские игры 2018 в Южной Корее ведущих российских спортсменов.
«Нужно понимать, что идет гибридная информационная борьба, полем которой стала Олимпиада. А после того, как пройдут соревнования, еще раз скажут — видите, Россия неспособна побеждать, после того, как ее «очистили» от допинга», — заявил Клинцевич.
Песков ответил на вопрос об участии Путина в Конгрессе нацдиалога Сирии
Дмитрий Песков заявил
, что данных об участии главы государства Владимира Путина
в Конгрессе национального диалога в Сочи пока нет.
Стоит отметить, что именно Владимир Путин стал инициатором проведения Конгресса. Его идею также поддержали власти Турции и Ирана. Мероприятие пройдет 29-30 января.