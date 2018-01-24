Путин: Нравственные идеалы веками помогали России двигаться по пути прогресса

Москва, 24 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников Международных Рождественских образовательных чтений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Ваш авторитетный форум является одним из наиболее ожидаемых и по-настоящему важных событий в общественной, культурной, духовной жизни страны, объединяет вокруг своих благородных идей и целей большое число участников и гостей», — подчеркнул глава государства.

Он также положительно оценил основную тему международного форума «Нравственные ценности и будущее человечества». По словам Путина, именно духовно-нравственные идеалы, традиции патриотизма и гражданственности веками скрепляли народ и помогали двигаться по пути прогресса.

Как ранее сообщало издание «Ридус», президент РФ Владимир Владимирович Путин провел параллели между христианством и коммунизмом.

Владимир Путин. Биография