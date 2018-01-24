Лавров на примере Сирии и Ирака объяснил, к чему приводит навязывание чужих ценностей

Москва, 24 января. Навязывание другим народам чуждых им ценностей приводит к образованию правового и духовного вакуума, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В качестве примера он привел вмешательство западных стран в дела Ирака, Ливии и Сирии.

«Глубокую тревогу вызывают агрессивные попытки навязывать другим народам мира чуждые им ценности. В результате вмешательства Запада во внутренние дела Ирака, Ливии, Сирии образовался правовой и во многом духовный вакуум, который заполнили террористы», — отметил министр.

По словам главы российского МИД, в наиболее тяжелом положении оказались проживающие на Ближнем Востоке христиане, которые были вынуждены оставить свои монастыри под угрозой истребления.

Напомним, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил российскую базу в сирийском Хмеймиме, где объявил о завершении военной операции в САР в связи с выполнением основных боевых задач. По его словам, благодаря России удалось не только разгромить террористов, но и сохранить Сирию как государство.

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